晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江蕙開唱颱風來亂 萬人齊喊閃閃閃

江蕙希望颱風快閃，台灣平順。（寬宏提供）江蕙希望颱風快閃，台灣平順。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕相隔10年，天后江蕙昨晚再次登上台北小巨蛋開唱，熱情歌迷高喊「我愛妳！」她笑說這句話聽得特別清楚，也感性對上萬歌迷說：「大家要好好珍惜今晚的第一次。」這次江蕙回歸，北高23場票房收入推估13億，再次證明江蕙歌唱魅力驚人。昨是昆凌生日，周杰倫也帶老婆一起到場看演唱會。

江蕙（中）重返台北小巨蛋開唱，換上多套新衣服，希望有新氣象。（寬宏提供）江蕙（中）重返台北小巨蛋開唱，換上多套新衣服，希望有新氣象。（寬宏提供）

之前江蕙在高雄巨蛋開唱時遇到颱風將至，沒想到昨晚在小巨蛋演出，又有颱風來襲，南部多個縣市都宣布今天停班停課。昨晚江蕙特別帶領全場歌迷連喊3次「颱風閃閃閃」，希望不要影響未來幾天演出，並提到：「最近有颱風，剛才唱《月娘啊聽我講》，希望台灣平平順順！」

昆凌（右）過生日，和老公周杰倫一起來看演唱會。（翻攝自IG）昆凌（右）過生日，和老公周杰倫一起來看演唱會。（翻攝自IG）

上週江蕙因為身體不適不得已延期原定8、9日的前兩場演出，但昨晚一登場又展現驚人唱功，接連唱《等待舞伴》、《無言花》都相當動聽，她提到之前的身體狀況：「從高雄回來後得了A型流感，歌手最怕感冒，小感冒還好，但是A型流感，我要對8，9日的觀眾再次說聲抱歉，很對不起，我燒聲，連講話都不能講，只好忍痛延期，自己也痛苦。」

江蕙直言：「看到這麼多人沒有忘記我，太高興了！」笑說聽到掌聲越大聲，唱歌的人越賣力，另外談到自己的流感到了尾聲，「但歌還可以唱，我要求99分，不知道你們的評分。」把自己的表現留給歌迷打分數。除了唱自己的經典台語歌，江蕙昨晚唱黃鶯鶯的國語歌《哭砂》也相當動聽。

演唱會上的串場影片也充滿洋蔥，歌壇許多大咖歌手跨刀「獻聲」，每人一句關於歌、關於人生的溫情旁白，感動觀眾。其中香港歌神張學友提到江蕙，「她不只是歌手，她就是一首歌。」

另外周杰倫獻出的旁白說到：「記憶會走遠，但歌不會」；張清芳則說：「想給的擁抱，都在歌裡」；張惠妹感性說：「感情沒了，但歌，還是我們專屬的」；陳美鳳則說：「那首很吵的歌，也是家的回音。」

為了讓江蕙美美開唱，這次她也特別邀來好友夏姿、林莉及香港新銳設計師Kit Wan操刀打造演出服裝，江蕙開心說：「台北15場，可以多換些衣服，新衣服新氣象。」江蕙演唱會好評不斷，目前台北場多個場次都會有零星票券，想看演唱會的歌迷可以多上寬宏售票系統試試運氣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中