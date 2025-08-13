江蕙開唱颱風來亂 萬人齊喊閃閃閃

江蕙希望颱風快閃，台灣平順。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕相隔10年，天后江蕙昨晚再次登上台北小巨蛋開唱，熱情歌迷高喊「我愛妳！」她笑說這句話聽得特別清楚，也感性對上萬歌迷說：「大家要好好珍惜今晚的第一次。」這次江蕙回歸，北高23場票房收入推估13億，再次證明江蕙歌唱魅力驚人。昨是昆凌生日，周杰倫也帶老婆一起到場看演唱會。

江蕙（中）重返台北小巨蛋開唱，換上多套新衣服，希望有新氣象。（寬宏提供）

之前江蕙在高雄巨蛋開唱時遇到颱風將至，沒想到昨晚在小巨蛋演出，又有颱風來襲，南部多個縣市都宣布今天停班停課。昨晚江蕙特別帶領全場歌迷連喊3次「颱風閃閃閃」，希望不要影響未來幾天演出，並提到：「最近有颱風，剛才唱《月娘啊聽我講》，希望台灣平平順順！」

請繼續往下閱讀...

昆凌（右）過生日，和老公周杰倫一起來看演唱會。（翻攝自IG）

上週江蕙因為身體不適不得已延期原定8、9日的前兩場演出，但昨晚一登場又展現驚人唱功，接連唱《等待舞伴》、《無言花》都相當動聽，她提到之前的身體狀況：「從高雄回來後得了A型流感，歌手最怕感冒，小感冒還好，但是A型流感，我要對8，9日的觀眾再次說聲抱歉，很對不起，我燒聲，連講話都不能講，只好忍痛延期，自己也痛苦。」

江蕙直言：「看到這麼多人沒有忘記我，太高興了！」笑說聽到掌聲越大聲，唱歌的人越賣力，另外談到自己的流感到了尾聲，「但歌還可以唱，我要求99分，不知道你們的評分。」把自己的表現留給歌迷打分數。除了唱自己的經典台語歌，江蕙昨晚唱黃鶯鶯的國語歌《哭砂》也相當動聽。

演唱會上的串場影片也充滿洋蔥，歌壇許多大咖歌手跨刀「獻聲」，每人一句關於歌、關於人生的溫情旁白，感動觀眾。其中香港歌神張學友提到江蕙，「她不只是歌手，她就是一首歌。」

另外周杰倫獻出的旁白說到：「記憶會走遠，但歌不會」；張清芳則說：「想給的擁抱，都在歌裡」；張惠妹感性說：「感情沒了，但歌，還是我們專屬的」；陳美鳳則說：「那首很吵的歌，也是家的回音。」

為了讓江蕙美美開唱，這次她也特別邀來好友夏姿、林莉及香港新銳設計師Kit Wan操刀打造演出服裝，江蕙開心說：「台北15場，可以多換些衣服，新衣服新氣象。」江蕙演唱會好評不斷，目前台北場多個場次都會有零星票券，想看演唱會的歌迷可以多上寬宏售票系統試試運氣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法