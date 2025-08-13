SEVENTOEIGHT師弟團來了！ 林子宸選秀奪冠出道

Li.an（左起）、鄭元昕、林子宸、萊恩、周孟潾將以五人男團出道。（天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小林柏宏」林子宸日前在選秀節目《AFTER SCOOL》強勢奪冠，他拿下C位頭銜，將與Li.an、鄭元昕、周孟潾、萊恩組成全新男團正式出道。「師兄」SEVENTOEIGHT也送上鼓勵，預祝新團順利出道。

由天空娛樂製播的《AFTER SCOOL》延續去年《SCOOL》熱潮，歷時4個月比賽後，在總決賽與粉絲握手會中誕生前五強，將以全新男團出道，9月15日發行紀念專輯《Cerememory》，並舉辦簽售會。

林子宸奪下第一，感性說：「這個名次是粉絲與我一起得到的，不會驕傲，也不會自負，會繼續成長，讓支持我的人驕傲，讓不認識我的人認識我。」他回憶從18歲到20歲的追夢歷程，坦言曾因迷茫而失落，「這次一定會更加珍惜，不再辜負任何人。」以第三名出道的鄭元昕同樣情緒潰堤，他說：「這個機會等了好多年，每一次演出都很珍惜。」

