嘎琳撇「富商小三」緋聞 孵單曲飛海外應援

嘎琳（後排左起）、琳妲、小紫、若潼與Kira（前排左起）、河智媛、筠熹、KAHO分別受邀前往香港、美國參加活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩嘎琳、琳妲、河智媛、小紫、筠熹、Kira、KAHO、若潼近期分別受邀前往香港、美國參加活動，昨女孩們出席行前記者會嗨喊很興奮。其中，嘎琳最近被拍到疑似約會百億富豪、還遭自稱正宮的女網友控她是介入感情的小三，不過面對媒體詢問，嘎琳全程微笑打太極，並未正面對感情風波做回應。

嘎琳感情狀態備受關注，面對感情題，她再三強調自己都專注在工作上，一旁的筠熹還幫她補充：「工作就是她的另一半！」嘎琳也說，面對接下來的美國行相當期待，除了練舞外，也正規劃要發單曲，看來並未受到緋聞影響。

琳妲是隊上首位同時去美國及香港應援的女孩，她被當眾爆料睡相很差、會磨牙，琳妲則坦承自己睡著時有點過動，隨即則自豪表示「我跟很多樂天女孩都睡過」，幽默反應相當爆笑。

