晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白冰冰加戲帶高粱助興 方文琳微醺罕開金嗓

白冰冰加戲帶高粱助興 方文琳微醺罕開金嗓白冰冰在《天知道》飾演里長、玄天上帝廟的志工。（三立提供）
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

〔記者李紹綾／台北報導〕白冰冰自製自演三立台灣台《天知道》，找來方文琳、呂雪鳳飾演自己的姐妹淘，並依兩人特色量身設計劇情。一場3人在餐廳Women’s Talk的談心戲，原本只是吃飯聊天，白冰冰臨時加戲，拿出珍藏高粱酒助興，讓3人微醺對話更自然。

該場戲拍攝於2年前，當時方文琳尚未發現罹患食道癌，因此喝酒也來真的，3人小酌微醺，意外讓戲更自然。白冰冰笑稱，新歌《喝酒講酒話》就是受到這場戲啟發靈感。

方文琳（右）在《天知道》是個苦情媽媽。（三立提供）方文琳（右）在《天知道》是個苦情媽媽。（三立提供）

這場戲完全沒有劇本，3人現場即興編對白。白冰冰希望方文琳能在鏡頭前開口唱歌，但方文琳一向求好心切，極少在螢幕前演唱。排練時，白冰冰趁她喝了點酒、心情放鬆，慫恿試唱拿手歌《情深緣淺》，並暗示攝影師偷錄，效果反而驚喜。呂雪鳳則現場開嗓唱歌仔戲，與方文琳的歌聲相映成趣，3人默契十足。

白冰冰表示，劇中姐妹淘的互動和故事，幾乎都是現場即興發揮，也因此呈現了難得真摯又生動的畫面。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中