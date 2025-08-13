白冰冰加戲帶高粱助興 方文琳微醺罕開金嗓

白冰冰在《天知道》飾演里長、玄天上帝廟的志工。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕白冰冰自製自演三立台灣台《天知道》，找來方文琳、呂雪鳳飾演自己的姐妹淘，並依兩人特色量身設計劇情。一場3人在餐廳Women’s Talk的談心戲，原本只是吃飯聊天，白冰冰臨時加戲，拿出珍藏高粱酒助興，讓3人微醺對話更自然。

該場戲拍攝於2年前，當時方文琳尚未發現罹患食道癌，因此喝酒也來真的，3人小酌微醺，意外讓戲更自然。白冰冰笑稱，新歌《喝酒講酒話》就是受到這場戲啟發靈感。

方文琳（右）在《天知道》是個苦情媽媽。（三立提供）

這場戲完全沒有劇本，3人現場即興編對白。白冰冰希望方文琳能在鏡頭前開口唱歌，但方文琳一向求好心切，極少在螢幕前演唱。排練時，白冰冰趁她喝了點酒、心情放鬆，慫恿試唱拿手歌《情深緣淺》，並暗示攝影師偷錄，效果反而驚喜。呂雪鳳則現場開嗓唱歌仔戲，與方文琳的歌聲相映成趣，3人默契十足。

白冰冰表示，劇中姐妹淘的互動和故事，幾乎都是現場即興發揮，也因此呈現了難得真摯又生動的畫面。

