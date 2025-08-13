錦榮暌違5年現身 認沒聽蔡依林新歌

李興文（左起）、楊一展、錦榮、林芯儀昨出席《最強的身體》記者會，分享參賽甘苦。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜、實習記者譚曉曼／台北報導〕蔡尚樺昨與錦榮、李興文、楊一展、林芯儀、徐展元等人出席《最強的身體》記者會，提及與小8歲籃球員林秉聖的緋聞，她表示2人一直都是好友，至於未來是否有進一步發展？她語帶保留說：「萬事皆有可能。」談到婚姻，她則坦言：「不排斥，但目前沒有規劃。」

暌違5年未在台灣公開亮相的錦榮，也現身同場，他提及回美國後遇上疫情猶如「被關兩年」，就決定再到台灣生活，「我喜歡台灣的人、生活文化，就回來了。」回來後到處旅遊，覺得台灣「變了又沒變」，尤其路邊攤、小吃仍讓他感到幸福。至於是否聽過前女友蔡依林的新歌？他坦言其實沒有，感情狀態則低調以幽默帶過：「很想念你們這種問題，5年沒遇到了。」

李興文透露參賽後高血壓與失眠都有改善，並更新兒子近況，透露兒子已離開寺廟、投入與電腦相關的事業。楊一展笑稱在節目訓練時練到「快爆了」；林芯儀形容比賽是熱耐力考驗；徐展元則說參賽者沒人放棄，精神令人敬佩。

