《角頭20帥基隆開時尚趴》鄭人碩送飛吻衝刺票房 黃鐙輝笑喊沒3億我來包

吳念軒（左起）、黃騰浩、高捷、王識賢、黃鐙輝出席《角頭－鬥陣欸》基隆時尚趴走秀。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／基隆報導〕電影《角頭－鬥陣欸》昨在基隆廟口辦角頭時尚趴，主角高捷、王識賢、黃鐙輝、鄭人碩、黃尚禾等近20位演員帥氣登場，狂吸破百粉絲圍觀拍照，現場熱鬧滾滾。

鄭人碩去年因拍戲錯過《角頭－大橋頭》活動，這次回歸宣傳笑說有「回家的感覺」，更話匣子大開帶動訪問氣氛，被問走秀時狂耍帥送飛吻，他招認近來拍戲壓力大，好不容易能受訪，想抱所有粉絲，還大玩諧音梗，盼票房也能「爆（衝）」。

鄭人碩重回《角頭》宣傳，笑稱要抱粉絲答謝大家。（曼尼娛樂提供）

黃鐙輝飾演瑪莎老大，戲份重，被眾人虧要扛票房，他角色上身幽默開嗆「我南部就是有錢」，媒體拱他包場，他說：「現在（票房）沒3億都要我來包就是了。」隨後開玩笑說錢都在丈母娘那，意指資金尚未到位。

高捷說，去年《大橋頭》從基隆開始宣傳，看到人潮爆滿深具信心，表示角頭凝聚力強，演員累積不少粉絲。有入戲影迷表示想加入王識賢的「北館」，王識賢打趣笑說目前額滿了，大家先冷靜點。《角頭－鬥陣欸》於21日全台上映。

