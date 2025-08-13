晴時多雲

娛樂 最新消息

金馬62陳淑芳獲終身成就獎─同屆擒「影后＆女配」創先例

影后陳淑芳將於第62屆金馬獎獲頒終身成就獎。（金馬執委會提供）影后陳淑芳將於第62屆金馬獎獲頒終身成就獎。（金馬執委會提供）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬執委會昨宣布今年第62屆金馬獎將頒發「終身成就獎」給86歲影后陳淑芳，執委們強調，不只肯定她的演技，更是向她持續不斷獻身表演藝術的致敬。陳淑芳接獲消息後開心表示：「很高興獲得金馬獎終身成就獎！」更強調演戲是她一生的志趣。

影后陳淑芳（右）曾與導演李安一同擔任金馬58頒獎嘉賓。（本報資料照）影后陳淑芳（右）曾與導演李安一同擔任金馬58頒獎嘉賓。（本報資料照）

黑白台語片出道 戲路寬廣演技精湛

陳淑芳1957年以台語片《誰的罪惡》出道，無論是黑白台語片，只有老三台時代的電視劇，以及後來各類型電影，都能看到她的演出。她以寬廣的戲路與積極的演出態度，演出包括《風櫃來的人》、《戀戀風塵》、《悲情城市》等片，成為台灣新電影最常出現的面孔之一。

有線電視崛起後百家爭鳴的戲劇節目，更讓陳淑芳成為跨世代觀眾耳熟能詳的「國民阿嬤」。從影68年的她身體力行地示範：「表演，可以是一輩子的追求。」她不但沒有因為得獎而漲價，也不挑角色，只要記得她，給她機會，她願意繼續演下去。

演什麼像什麼 致力公益影壇典範

陳淑芳的敬業與演技亦深受新世代導演倚重，2020年終於憑《孤味》榮獲金馬影后，同年還以《親愛的房客》獲得金馬獎最佳女配角，創下金馬獎史上一次抱走女主角、女配角兩項大獎的紀錄。得獎後，陳淑芳除了勤做公益，依然演出不輟，成為影壇典範。

第62屆金馬獎將於10月1日公布入圍名單，11月22日在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮，陳淑芳也將於典禮上接受榮耀。

