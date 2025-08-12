告五人特調傻瓜奶茶 犬青2招紓壓 雲安吃喝解憂

告五人受到廠商青睞，續約邀他們代言。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲、實習記者譚曉曼／台北報導〕告五人近期舉辦live house小巡演，犬青自爆：「每一場演出前的焦慮，我總是在找方法緩解，這是我一直在努力克服的事情。」昨出席代言活動，團員也分享紓壓方式。

看好告五人代言魅力，知名手搖飲再和他們續約，並配合新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，推出傻瓜奶茶，主持人阿Ken詢問團員偏好的手搖飲甜度，打趣說：「犬青肯定是最甜的！」但其實犬青喜歡喝無糖茶，她在演出前的紓壓方式會藉由訓練呼吸和喝無糖茶來緩解焦慮。雲安則習慣在後台吃吃喝喝紓壓，不過近期要宣傳唱片和巡演，為了維持身材，昨3人只能分食一個阿Ken開店賣的超夯甜甜圈。

被問到有沒有夢想代言的項目，哲謙還來不及開口，其他團員就搶答：「謙哥應該是保健食品吧！」犬青已擔任彩妝品牌大使；雲安則透露很想代言眼鏡和吉他。

前輩沈玉琳罹血癌引關注，告五人說身體健康很重要，會定期健檢，雲安說：「身體健康是這個世代最奢侈的事情！」

