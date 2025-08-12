晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

告五人特調傻瓜奶茶 犬青2招紓壓 雲安吃喝解憂

告五人受到廠商青睞，續約邀他們代言。（記者王文麟攝）告五人受到廠商青睞，續約邀他們代言。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲、實習記者譚曉曼／台北報導〕告五人近期舉辦live house小巡演，犬青自爆：「每一場演出前的焦慮，我總是在找方法緩解，這是我一直在努力克服的事情。」昨出席代言活動，團員也分享紓壓方式。

看好告五人代言魅力，知名手搖飲再和他們續約，並配合新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，推出傻瓜奶茶，主持人阿Ken詢問團員偏好的手搖飲甜度，打趣說：「犬青肯定是最甜的！」但其實犬青喜歡喝無糖茶，她在演出前的紓壓方式會藉由訓練呼吸和喝無糖茶來緩解焦慮。雲安則習慣在後台吃吃喝喝紓壓，不過近期要宣傳唱片和巡演，為了維持身材，昨3人只能分食一個阿Ken開店賣的超夯甜甜圈。

被問到有沒有夢想代言的項目，哲謙還來不及開口，其他團員就搶答：「謙哥應該是保健食品吧！」犬青已擔任彩妝品牌大使；雲安則透露很想代言眼鏡和吉他。

前輩沈玉琳罹血癌引關注，告五人說身體健康很重要，會定期健檢，雲安說：「身體健康是這個世代最奢侈的事情！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中