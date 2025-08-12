鬼滅之刃3天狂賣1.7億 狠甩小布阿湯哥

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》風靡全球。（記者許世穎攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全台首週票房成績昨天出爐，以3天1.7億票房的超狂成績擊敗布萊德彼特、阿湯哥主演的好萊塢電影，成為今年全台開片票房冠軍，登上2025年度台灣最賣座電影也是指日可待。

猗窩座（左）與炭治郎（右上）、富岡義勇打鬥畫面相當精彩。（木棉花提供）

相隔5年《鬼滅之刃》再次推出劇場版，此次《猗窩座再襲》僅花2天票房就破1.1億，3天達標1.7億，超越2020年《無限列車》3天破1.1億的成績，被網友笑稱「猗窩座再次打敗了炎柱大哥」。這幾天網路上最夯的話題非《鬼滅之刃》莫屬，甚至有影迷已經六刷，足見這部動畫的超強號召力。

聲優宮野真守（圖）為《鬼滅之刃》的反派童磨配音，日前宣布將在明年來台舉行演唱會。（翻攝自X）

此次除了以「上弦之参・猗窩座」為主軸之外，另一反派「上弦之貳・童磨」同樣相當亮眼，為該角色配音的人氣聲優宮野真守表示，童磨是他最喜歡的角色，非常能夠理解他，儘管觀眾對這個角色出現「令人不快」、「生理上難以接受」等反應，但他認為，正是因為能讓人產生這樣的感受，童磨這個角色才算完整，也因此推動了作品的成功。

《鬼滅之刃》劇場版在全球大賣，《無限列車》日本還賣到400億日圓（約台幣81億元），不過日本媒體分析，原作者吾峠呼世晴藉由電影獲得的原作授權費可能並不多。除了票房收入要由電影院、發行商、製作公司瓜分之外，根據日本文藝家協會規定，電影原作使用費的上限為1000萬日圓，還得扣除出版社、經紀公司等相關費用，由於吾峠呼世晴當初是以《鬼滅之刃》出道的新人作家，很可能只拿到最低120萬日圓（約台幣24萬元）左右。

不過靠著原作漫畫以及週邊商品、遊戲、舞台劇等相關活動收益，想必將為吾峠呼世晴帶來相當可觀的版權、版稅收入。

