娛樂 最新消息

李炳憲甩「偷吃男」形象 主持釜山影展開幕

李炳憲（右）挺過外遇風波，和妻子李珉廷恩愛至今。（翻攝自X）李炳憲（右）挺過外遇風波，和妻子李珉廷恩愛至今。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝李炳憲出道35年，事業如日中天，和賢內助李珉廷育有一對兒女，堪稱人生勝利組；李炳憲近來受邀單獨主持「釜山影展」開幕式，是首位單獨主持開幕典禮的韓國男星。

李炳憲橫跨電影、電視劇，是代表韓國之光的「世界級演員」，特別是他近年接演夯劇《魷魚遊戲》，加上和孫藝真主演的新片《無可奈何》將於今年威尼斯影展首映，釜山影展此時選定他擔任開幕主持人，象徵影展邁入新篇章。

老婆李珉廷近來常在個人YouTube公開和兒子在美國旅行的Vlog，她到當地購買冰品時，曾笑說「雖然有點貴，但刷的是老公的信用卡」，令網友直呼羨慕。

另外李珉廷更在綜藝節目大方放閃李炳憲，甜稱「歐巴為了見我半小時，特地開3小時的車來找我」，並要節目嘉賓安宰賢大方帶女友給自己鑑定，此舉卻遭網友狂酸「李炳憲曾經劈腿，自豪會看人超沒說服力」。

