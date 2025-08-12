晴時多雲

娛樂 最新消息

修杰楷夏威夷遇海嘯警報 一家人分散受困2小時

修杰楷從夏威夷度假返台，曝父親節女兒送上電子卡片。（記者潘少棠攝）修杰楷從夏威夷度假返台，曝父親節女兒送上電子卡片。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷與賈靜雯近日帶著3個女兒赴夏威夷度假，卻碰上俄羅斯8.7強震引發海嘯警報。賈靜雯在社群驚喊「有逃難的感覺」，修杰楷昨出席珠寶品牌開幕活動，回憶當下「家人明明很近卻無法在身邊」，慶幸最後平安返家。

修杰楷分享，當時帶波妞逛動物園、玩滑板，突聽店員急喊關門才知警報發布，因住處地勢高算安全，但仍感害怕。賈靜雯則帶著咘咘打高爾夫，僅半小時車程卻因交通阻塞、叫不到車，拖至2小時才會合。波妞較鎮定，咘咘則謹慎緊張，一度被嚇到但未哭。

這趟旅程讓修杰楷曬黑，不過女兒們因長時間待在海邊，變得比他還黑。當地高昂的消費也讓他笑喊：「不敢算！」談到父親節，他透露收到女兒送的電子卡片，雖然口中調侃「不用心，之前還會手寫」，但仍受到感動，認為有家人陪伴就是最好的禮物，「我不奢求什麼，這次的旅行大家都有充電到」。

