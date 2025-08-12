《戲精幕前幕後都出色》林依晨首部監製電影 《失明》演活假面醫生娘

林依晨在《失明》飾演醫生娘，是內心情感複雜的角色。（周子娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕林依晨首次當監製、主演的電影《失明》昨公開主預告，她表示自己飾演的「醫生娘」許書儀成天在孩子、先生、家務事和社交場合中打轉，「雖然她看來熟練上手，心思卻沒放在這裡」，坦言情感轉換很難拿捏。

《失明》描述看似完美的家庭，背後隱藏錯綜複雜的親情與同性愛情故事；林依晨說，「書儀比較偏向想達到世俗標準的傳統女性，卻完全忽視、壓抑自己真正的需求與渴望，因此戴上假面具。」

吳可熙在片中飾演熱愛攝影的眼科醫師，自曝特別到眼科診所實習，後來還學以致用，她聊到「我看過許多工作人員的眼睛視網膜狀態，還有人不舒服給我檢查，用儀器觀看，發現真的有很多血絲還有黃黃的黏稠感」，於是建議他們盡速就醫。

曾演出《華燈初上》的新生代演員劉敬，初登大銀幕就裸身上鏡，被問首部電影就與林依晨、吳可熙兩位前輩合作，他說：「她們的節奏控制、能量收放都讓我大開眼界，我學到很多。」《失明》將於9月19日全台上映。

