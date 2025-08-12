晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《戲精幕前幕後都出色》林依晨首部監製電影 《失明》演活假面醫生娘

林依晨在《失明》飾演醫生娘，是內心情感複雜的角色。（周子娛樂提供）林依晨在《失明》飾演醫生娘，是內心情感複雜的角色。（周子娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕林依晨首次當監製、主演的電影《失明》昨公開主預告，她表示自己飾演的「醫生娘」許書儀成天在孩子、先生、家務事和社交場合中打轉，「雖然她看來熟練上手，心思卻沒放在這裡」，坦言情感轉換很難拿捏。

吳可熙飾演眼科醫師，在開拍前造訪診所實習。（周子娛樂提供）吳可熙飾演眼科醫師，在開拍前造訪診所實習。（周子娛樂提供）

《失明》描述看似完美的家庭，背後隱藏錯綜複雜的親情與同性愛情故事；林依晨說，「書儀比較偏向想達到世俗標準的傳統女性，卻完全忽視、壓抑自己真正的需求與渴望，因此戴上假面具。」

吳可熙在片中飾演熱愛攝影的眼科醫師，自曝特別到眼科診所實習，後來還學以致用，她聊到「我看過許多工作人員的眼睛視網膜狀態，還有人不舒服給我檢查，用儀器觀看，發現真的有很多血絲還有黃黃的黏稠感」，於是建議他們盡速就醫。

曾演出《華燈初上》的新生代演員劉敬，初登大銀幕就裸身上鏡，被問首部電影就與林依晨、吳可熙兩位前輩合作，他說：「她們的節奏控制、能量收放都讓我大開眼界，我學到很多。」《失明》將於9月19日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中