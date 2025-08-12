舒淇《回魂計》前進釜山 跨行忐忑自喻新人

舒淇（左）、李心潔在《回魂計》因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇。（Netflix提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金馬影后舒淇演而優則導，首度執導的電影《女孩》入圍第82屆威尼斯影展、入選多倫多影展焦點單元；她主演的Netflix影集《回魂計》也捎來好消息，入選第30屆釜山國際影展的「On-Screen」單元。她開心分享之前曾因電影作品前進釜山影展，「這次來到釜山還是有點小激動！這是我第一次帶來影集，我也有點小忐忑，好像一個跨行業的新人啊。」

導演處女作《女孩》搶金獅 隔20年接影集飆戲李心潔、賈靜雯

舒淇、李心潔在《回魂計》詮釋因仇很而結盟的母親，得知入圍釜山國際影展，兩人心情相當興奮，李心潔說：「太棒了，可以在釜山國際電影節這樣具有指標性的盛會於大銀幕上觀賞《回魂計》，真的非常榮幸，很期待聽見大家的回饋！」

舒淇表示，《回魂計》是她時隔20年後再次嘗試演出影集，「其實在這20年裡，全世界的影視創作無論在故事敘事、呈現平台都在不斷的創新升級，觀眾的接納程度也變得越來越廣。我也在不斷嘗試一些表演上的創作和角色的變化，非常期待和釜山的觀眾們交流這部影集」。

李心潔（左起）、舒淇和賈靜雯聯手在《回魂計》飆戲，掀最黑暗母愛復仇。（Netflix提供）

導演陳正道感性表示：「釜山電影節對我作為導演的職業生涯意義重大，時隔19年再次回來這裡，格外激動。」導演許肇任覺得：「釜山對我來說是個有感情的地方，能在這裡被全世界看到，是別具特殊意義的另一個開始。」兩位導演皆希望《回魂計》能讓全球觀眾沉浸其中，感受到影集欲傳遞的深層訊息與情感衝擊。

