林柏宏重裝拆彈扭到脖子 姚以緹被虧長得像炸彈客

林柏宏穿上特製防爆服，體力幾近透支。（華影提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕林柏宏在災難動作電影《96分鐘》飾演前拆彈專家，事先接受密集訓練，從動作流程、走位手勢到情緒都精準掌握，獲防爆專家顧問肯定：「在鏡頭前的表現無懈可擊。」

林柏宏在災難動作電影《96分鐘》飾演前拆彈專家。（華影提供）

《96分鐘》設定在限時爆破的列車上，林柏宏回憶初次到防爆小組上課時，就試穿重達45公斤的防爆裝備，沒想到頭盔重量讓他一戴上去脖子立刻扭到，因害怕大家擔心，只好先硬著頭皮拍攝，表示：「體力快被榨乾，連呼吸都要靠意志力！」

請繼續往下閱讀...

姚以緹飾演的角色亦正亦邪，具有懸疑感。（華影提供）

另外形象多變的姚以緹因「丈夫」王柏傑外遇憤而搭上返鄉列車，實則隱藏深層動機，角色亦正亦邪。談到選角趣事，姚以緹笑說第一次見到導演洪子烜便問他：「為什麼找我演這角色？」導演幽默回應：「因為妳長得像會放炸彈的人！」讓全場笑翻，同時點出她的角色懸疑感與多重面貌。《96分鐘》於9月5日全台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法