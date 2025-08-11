晴時多雲

娛樂 最新消息

葛兆恩常祭拜血癌病逝高凌風 談沈玉琳曝家屬心聲

葛兆恩喪父11年，希望未來可在重要場合演唱高凌風的歌曲。（記者王文麟攝）葛兆恩喪父11年，希望未來可在重要場合演唱高凌風的歌曲。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕沈玉琳近日證實罹患血癌，「青蛙王子」高凌風2014年因患血癌病逝，他的兒子「寶弟」葛兆恩昨與紀成澔、張哲偉、陳峻廷出席手搖飲一日店長活動，他表示透過新聞得知沈玉琳罹癌，以他過去的經驗來看，認為家屬現在最需要的是時間與空間，所以他沒有過問太多，「不太好去多說一些什麼」。

葛兆恩年僅16歲就喪父，對於近來沈玉琳罹患血癌，他表示沒有詢問太多細節，「這時候家人最需要的就是時間，我覺得一切會好起來」，希望沈玉琳早日康復，繼續在舞台上帶給觀眾歡樂。他上一次見到沈玉琳，已是2年前錄《11點熱吵店》，當時沈玉琳的狀態非常好，看不出有生病的徵兆。

葛兆恩表示，父親節當天和外公、媽媽金友莊一起吃飯過節，透露時不時會去祭拜爸爸高凌風，「沒有一定要等到節日、生日，我每天都在聽他的歌，活動前也還在聽，希望有一天可以在重要場合上唱他的歌」。

