TOGENASHI TOGEARI翹小指萌喊打勾勾 聽到珍奶超嗨

TOGENASHI TOGEARI的貝斯手朱李（左起）、主唱理名及吉他手夕莉比出小拇指動作，卻笑說平常更常比出大姆哥的「讚」。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本動畫《少女樂團 吶喊吧》衍生出的樂團TOGENASHI TOGEARI昨在南港開唱，3位成員理名、夕莉與朱李受訪時比出招牌的小拇指動作，現學現賣中文「打勾勾」，以及大拇哥的「讚」，超級卡哇伊。

對於門票售罄，主唱理名驚訝又開心，因為是首次來台北演出，不知道會有多少粉絲來看，所以賣完還能秒殺，讓她很放心。吉他手夕莉則分享抵台後吃了各種口味的小籠包，不過3位少女還沒喝到珍奶，激動表示：「非常想要喝！」理名不怕喝甜的倒嗓，笑說平常會用蜂蜜潤喉，「珍奶應該在可以喝的範圍內吧！」

請繼續往下閱讀...

邁入成軍第3年，她們將在9月登上武道館，理名有感而發，雖然現在才17歲，但自從加入樂團後接觸到各式各樣的事情，好像已進入到大人的世界，接下來會以興奮又期待的心情迎接未來的挑戰。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法