晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TOGENASHI TOGEARI翹小指萌喊打勾勾 聽到珍奶超嗨

TOGENASHI TOGEARI的貝斯手朱李（左起）、主唱理名及吉他手夕莉比出小拇指動作，卻笑說平常更常比出大姆哥的「讚」。（環球音樂提供）TOGENASHI TOGEARI的貝斯手朱李（左起）、主唱理名及吉他手夕莉比出小拇指動作，卻笑說平常更常比出大姆哥的「讚」。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本動畫《少女樂團 吶喊吧》衍生出的樂團TOGENASHI TOGEARI昨在南港開唱，3位成員理名、夕莉與朱李受訪時比出招牌的小拇指動作，現學現賣中文「打勾勾」，以及大拇哥的「讚」，超級卡哇伊。

對於門票售罄，主唱理名驚訝又開心，因為是首次來台北演出，不知道會有多少粉絲來看，所以賣完還能秒殺，讓她很放心。吉他手夕莉則分享抵台後吃了各種口味的小籠包，不過3位少女還沒喝到珍奶，激動表示：「非常想要喝！」理名不怕喝甜的倒嗓，笑說平常會用蜂蜜潤喉，「珍奶應該在可以喝的範圍內吧！」

邁入成軍第3年，她們將在9月登上武道館，理名有感而發，雖然現在才17歲，但自從加入樂團後接觸到各式各樣的事情，好像已進入到大人的世界，接下來會以興奮又期待的心情迎接未來的挑戰。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中