娛樂 最新消息

袁富華起乩鐵棍穿臉超震撼 《搖籃凡世》創張吉安最快過審紀錄

袁富華在《搖籃凡世》中的起乩演技十分震撼。（海鵬提供）袁富華在《搖籃凡世》中的起乩演技十分震撼。（海鵬提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金馬得主張吉安執導的新作《搖籃凡世》昨在馬來西亞首映，電影邀請港星袁富華演出神壇巫師一角，一場神明附身的起乩戲，袁富華持鐵棍法器刺穿臉頰，逼真程度讓人瞠目結舌。

廖子妤（左起）、導演張吉安、許恩怡一起出席首映，大聊拍攝秘辛。（海鵬提供）廖子妤（左起）、導演張吉安、許恩怡一起出席首映，大聊拍攝秘辛。（海鵬提供）

該片觸及到墮胎、棄嬰議題，卻是張吉安最快在大馬過審的一次，張吉安透露，拍攝靈感源於9年前他還任職廣播主持一職時，發現「保嬰艙」在大馬彷彿「隱形的存在」，雖然以此為主題錄製節目，卻因為題材太過敏感而禁播，讓張吉安耿耿於懷。直到4年前，張吉安才重啟議題拍攝，成功讓電影問世，為邊緣女性發聲。

蔡寶珠（左）、廖子妤在《搖籃凡世》中飾演保嬰艙社工。（海鵬提供）蔡寶珠（左）、廖子妤在《搖籃凡世》中飾演保嬰艙社工。（海鵬提供）

女主角找來大馬女星廖子妤飾演「保嬰艙」社工麗心，廖子妤在香港發展13年、參演過30多部港片，坦言一直很想返鄉拍戲，「我在香港已經10幾年，累積了一些知名度，希望把馬來西亞文化帶去香港，介紹我是哪裡來的。」

廖子妤與墮胎少女小曼的飾演者許恩怡有著好交情，大讚對方像顆太陽一樣，思想正面又陽光，許恩怡也感謝有廖子妤的存在，兩人能互相扶持。電影9月19日在台上映。

