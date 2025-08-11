晴時多雲

娛樂 最新消息

（K-POP拼盤演唱會）宣美跪趴熱舞膝蓋噴血 ZICO狂撩台粉

宣美在台上使盡全力賣力唱跳。（讀者提供）宣美在台上使盡全力賣力唱跳。（讀者提供）

〔記者鍾志均／台中報導〕台中K-POP Masterz拼盤演唱會昨在台灣體育運動大學田徑場登場，由新人女團Baby DONT Cry熱鬧開場，接下來ZICO、宣美、CRUSH，以及壓軸2NE1共5組嘉賓輪番上陣，總長約4小時，嗨翻全場破萬名歌迷。

Baby DONT Cry成員Kumi（左起）、Beni、Yihyun、Mia熱鬧開場，吸引全場萬人尖叫聲支持。（讀者提供）Baby DONT Cry成員Kumi（左起）、Beni、Yihyun、Mia熱鬧開場，吸引全場萬人尖叫聲支持。（讀者提供）

均齡17歲的Baby DONT Cry青春魅力橫掃全場，她們除了帶來出道曲《F Girl》，也驚喜唱跳BLACKPINK的《Lovesick Girls》帶動氣氛，隊長Yihyun開心表示「能站在這裡就像做夢一樣」，老么Beni則嘴甜讚歌迷男帥女美開撩粉絲。

ZICO開撩台粉，嗨喊台中歌迷最熱情。（讀者提供）ZICO開撩台粉，嗨喊台中歌迷最熱情。（讀者提供）

昨台中飄起細雨，仍不減K-POP歌迷熱情，紛紛打傘力挺偶像；「音樂頑童」ZICO獨自帶來和Jennie合作的《SPOT！》、《Any Song》炸裂全場，高呼：「下不下雨沒關係，就想讓你們全部濕掉。」ZICO詢問台下全世界最熱情火熱的地方是哪裡？接著他用中文連喊3次「台中」，歌迷卻集體回應「台灣」展現團結氣勢，畫面逗趣。

宣美帶來《24 Hours》、《Gashina》等多首代表作，只見她唱到忘我趴在台上，被粉絲目擊膝蓋疑跳到破皮流血，令人心疼，不過她透露好消息是月底將推出新作，引來歌迷熱情回應。

2NE1約晚間9點10分登場，雖成員朴春此行無緣來台，其他3人仍以《CLAP》、《GO AWAY》等8首夯曲精彩壓軸，特別是Dara用中文驚喜演唱台劇《流星花園》插曲《你要的愛》獻給粉絲，掀起最終高潮。

點圖放大header
點圖放大body

