張信哲4城尋共犯 電影規格拍MV

張信哲《共犯》MV以電影規格製作。（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲新歌《共犯》MV昨曝光，耗資近千萬，以電影規格製作，分為「歐亞故事篇」、「雙城故事篇」，以及長達10分鐘的全長版。歐亞篇於倫敦與上海、雙城篇則在台北與紐約拍攝，透過四個獨立卻彼此呼應的故事，描繪不同城市中同樣發生的「共犯」現象。

MV在倫敦眼、上海東方明珠、台北101與紐約時代廣場等地取景，結合「傷痕」、「逃逸」、「沉默」三大視覺元素，營造出緊繃卻充滿希望的氛圍。張信哲在片中化身「宏觀者」，象徵旁觀卻洞悉全局的視角，傳達這是全世界都在發生的現象。

請繼續往下閱讀...

談到《共犯》，張信哲透露：「這首歌在演唱會上已經唱了一年了，現在終於用錄音室版本在線上和大家見面。」MV發生在世界各地不同城市，「重點是我們如何打破自己的限制，找到屬於自己的自由。就像最後四位主角雖然無法逃離，但依然選擇尋找自己的自由。」希望大家願意投入追逐夢想的過程。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法