晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張信哲4城尋共犯 電影規格拍MV

張信哲《共犯》MV以電影規格製作。（潮水音樂提供）張信哲《共犯》MV以電影規格製作。（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲新歌《共犯》MV昨曝光，耗資近千萬，以電影規格製作，分為「歐亞故事篇」、「雙城故事篇」，以及長達10分鐘的全長版。歐亞篇於倫敦與上海、雙城篇則在台北與紐約拍攝，透過四個獨立卻彼此呼應的故事，描繪不同城市中同樣發生的「共犯」現象。

MV在倫敦眼、上海東方明珠、台北101與紐約時代廣場等地取景，結合「傷痕」、「逃逸」、「沉默」三大視覺元素，營造出緊繃卻充滿希望的氛圍。張信哲在片中化身「宏觀者」，象徵旁觀卻洞悉全局的視角，傳達這是全世界都在發生的現象。

談到《共犯》，張信哲透露：「這首歌在演唱會上已經唱了一年了，現在終於用錄音室版本在線上和大家見面。」MV發生在世界各地不同城市，「重點是我們如何打破自己的限制，找到屬於自己的自由。就像最後四位主角雖然無法逃離，但依然選擇尋找自己的自由。」希望大家願意投入追逐夢想的過程。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中