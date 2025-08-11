晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蘇打綠完封二十年一刻 雄蛋感性謝幕

蘇打綠最終站唱到高雄，以三面台的配置呈現不同氛圍。（緒風提供）蘇打綠最終站唱到高雄，以三面台的配置呈現不同氛圍。（緒風提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕蘇打綠「二十年一刻」巡演昨晚在高雄巨蛋舉辦最終場，這套巡演橫跨亞洲、歐洲及澳洲共唱了35個場次。主唱青峰笑喊終於可以好好休息，還把目光轉向道具酒杯，笑稱這杯子準備得很有意義，慶功宴打算破戒「開喝」，特地把朋友在歐洲送的酒留到這一刻，「等了一年半，現在只有下班的喜悅！」

蘇打綠在高雄巨蛋舉辦巡演最終場。（緒風提供）蘇打綠在高雄巨蛋舉辦巡演最終場。（緒風提供）

蘇打綠在高雄巨蛋連唱兩晚，共吸引2.5萬歌迷同歡，最終場唱到《早點回家》，青峰喊話：「歡迎來到蘇打綠這個家！」阿福則感性分享：「最後一刻了喔，經過了一年半然後我們在高雄，謝天謝地謝謝你們。」高雄站限定歌曲《只有可以》是出自青峰的創作，曾是廣告主題曲，如今團員終於驚喜在台上演唱了這首歌曲。

蘇打綠「二十年一刻」巡演共歷時一年半。（緒風提供）蘇打綠「二十年一刻」巡演共歷時一年半。（緒風提供）

團員在台上分享近況，阿福招認巡演下來共胖了10公斤，期待未來有新的計劃才可以瘦身；而小威則是甩肉成功，不忘告訴粉絲：「想要知道瘦身、健身觀念的可以來找我。」

蘇打綠20週年巡演落幕，團員各自分享心情。（緒風提供）蘇打綠20週年巡演落幕，團員各自分享心情。（緒風提供）

馨儀這陣子聲帶發炎，最終場狀況好轉，能夠開口與青峰一起高歌《你被寫在我的歌裡》，青峰不忘補充介紹好友「人間獵豹」的稱號，「而且又單身，終於又被放回草原了！」

來到最後一晚氣氛有些感傷，阿龔坦言在舞台上總怕觸動離別的情緒影響演出，於是將這份想念化作作品留存，最終站特別準備了鋼琴小品《Stairway to Light》抒發心情。

至於家凱則是在插話時被青峰嗆聲：「很煩捏，一直嗡嗡嗡嗡嗡嗡的，你要講話就講大聲一點！」青峰還爆料，前晚家凱點歌時把穿灰色衣服的歌迷看成穿墨綠色，家凱則尷尬招認發現自己好像有色盲。

對於看錯顏色點錯了歌迷，家凱尷尬笑回：「我也很失落啊！」沒想到青峰聽了又狠虧：「這就是標準渣男，我說不是墨綠色，他還問說為什麼？」一來一往逗笑滿場粉絲。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中