蘇打綠完封二十年一刻 雄蛋感性謝幕

蘇打綠最終站唱到高雄，以三面台的配置呈現不同氛圍。（緒風提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕蘇打綠「二十年一刻」巡演昨晚在高雄巨蛋舉辦最終場，這套巡演橫跨亞洲、歐洲及澳洲共唱了35個場次。主唱青峰笑喊終於可以好好休息，還把目光轉向道具酒杯，笑稱這杯子準備得很有意義，慶功宴打算破戒「開喝」，特地把朋友在歐洲送的酒留到這一刻，「等了一年半，現在只有下班的喜悅！」

蘇打綠在高雄巨蛋舉辦巡演最終場。（緒風提供）

蘇打綠在高雄巨蛋連唱兩晚，共吸引2.5萬歌迷同歡，最終場唱到《早點回家》，青峰喊話：「歡迎來到蘇打綠這個家！」阿福則感性分享：「最後一刻了喔，經過了一年半然後我們在高雄，謝天謝地謝謝你們。」高雄站限定歌曲《只有可以》是出自青峰的創作，曾是廣告主題曲，如今團員終於驚喜在台上演唱了這首歌曲。

蘇打綠「二十年一刻」巡演共歷時一年半。（緒風提供）

團員在台上分享近況，阿福招認巡演下來共胖了10公斤，期待未來有新的計劃才可以瘦身；而小威則是甩肉成功，不忘告訴粉絲：「想要知道瘦身、健身觀念的可以來找我。」

蘇打綠20週年巡演落幕，團員各自分享心情。（緒風提供）

馨儀這陣子聲帶發炎，最終場狀況好轉，能夠開口與青峰一起高歌《你被寫在我的歌裡》，青峰不忘補充介紹好友「人間獵豹」的稱號，「而且又單身，終於又被放回草原了！」

來到最後一晚氣氛有些感傷，阿龔坦言在舞台上總怕觸動離別的情緒影響演出，於是將這份想念化作作品留存，最終站特別準備了鋼琴小品《Stairway to Light》抒發心情。

至於家凱則是在插話時被青峰嗆聲：「很煩捏，一直嗡嗡嗡嗡嗡嗡的，你要講話就講大聲一點！」青峰還爆料，前晚家凱點歌時把穿灰色衣服的歌迷看成穿墨綠色，家凱則尷尬招認發現自己好像有色盲。

對於看錯顏色點錯了歌迷，家凱尷尬笑回：「我也很失落啊！」沒想到青峰聽了又狠虧：「這就是標準渣男，我說不是墨綠色，他還問說為什麼？」一來一往逗笑滿場粉絲。

