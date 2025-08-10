張秀卿揪巴大雄唱不夠 躺郭忠祐身上險摔地

郭忠祐（右）與張秀卿互動搞笑。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，最新一集邀來張秀卿及巴大雄上節目，白冰冰稱讚這兩位都是為了音樂夢想北漂，令人佩服，張秀卿來自屏東墾丁，巴大雄來自花蓮阿美族，還都參加過歌唱比賽。

張秀卿（右）及巴大雄上白冰冰節目。（民視提供）

白冰冰才剛稱讚兩人都在歌唱賽中拿下冠軍出道，沒想到巴大雄隨即自招當時只拿第四名，大家不禁驚訝他是如何出道，巴大雄則幽默表示，是因為「外表出眾」得到出道機會，讓全場大笑。

節目上，巴大雄與張秀卿合唱《傷心酒店》及個人演唱《堅持》，讓大家看到他深情詮釋歌曲。張秀卿還與郭忠祐合唱情歌《愛你的理由》，她要求郭忠祐跟她唱情歌時要「打從內心深處喜歡她」，並讓郭忠祐輕撫她的臉頰須深情望著她，張秀卿在對唱時，甚至整個人躺在郭忠祐身上，郭忠祐邊唱還要邊抱住張秀卿，結果差點招架不住險讓張秀卿摔到地上，兩人互動笑果十足。

