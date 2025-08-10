晴時多雲

娛樂 最新消息

粿粿、范姜彥豐傳婚變 黃沐妍洩2人回覆別擔心

黃沐妍（左）、王子昨出席健美比賽活動擔任客座評審。（記者胡舜翔攝）黃沐妍（左）、王子昨出席健美比賽活動擔任客座評審。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「王子」邱勝翊、「小豬」黃沐妍昨出席健美比賽擔任客座評審，在台上分享運動習慣。兩人皆與女星粿粿有好交情，近期粿粿屢傳出與范姜彥豐婚姻感情生變，對此黃沐妍透露有關心夫妻倆，雙方都跟她說不用擔心。

粿粿、范姜彥豐傳婚變 黃沐妍洩2人回覆別擔心粿粿（左）與范姜彥豐婚後甜蜜，如今卻傳出情變。
（翻攝自IG）

粿粿2022年和范姜彥豐結婚，婚後育有女兒「小粿醬」，常會在社群平台放閃，不過近期從男方分享的家庭照裡卻不見粿粿身影，粿粿的社群也同樣未見老公，對於婚變傳聞，夫妻倆至今未對外做回應，粿粿僅回粉絲留言表示，希望一切都能好好的。

黃沐妍則透露范姜彥豐有跟她說不用擔心，「所以我覺得就還好，任何東西都是外傳的，他們有怎樣也會自己講。」而粿粿前幾天生日，黃沐妍這陣子都忙著為跑步比賽做準備，有傳訊息祝福粿粿，強調粿粿心情ok、沒受影響，隨後黃沐妍還搞笑喊說可以問王子，不過當時王子正與其他活動人員說話，並未多做回應。

