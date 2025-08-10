晴時多雲

娛樂 最新消息

曾智希突長皮蛇「做人」喊卡-浩子握3節目體能回檔、阿翔曝缺D腸胃差

「浩角翔起」浩子（左起）、阿翔、曾智希首度合作主持《台灣體能王》。（記者王文麟攝）「浩角翔起」浩子（左起）、阿翔、曾智希首度合作主持《台灣體能王》。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「浩角翔起」浩子、阿翔與曾智希、主播陳宏宜昨出席公視台語台與華視合製綜藝節目《台灣體能王 叫我第一名》首播記者會，近年浩子才因傳出身體不適未再接外景節目，受訪時透露有在做保養，目前狀態好很多了，阿翔也同樣有定期做健康檢查，而最近積極備孕的曾智希則透露前陣子免疫失調還因此長皮蛇。

浩子去年傳身體出狀況，隨後沒再主持外景，如今手握3個節目，他強調自己現在狀況非常好，有在做保養，在YT《鬧著玩》節目裡也有出外景。

阿翔則透露近年做健康檢查時較常出現腸胃問題、容易脹氣，目前透過中醫調身體，其中還有一項是缺少維生素D，「就是說我很少曬太陽，這我就很納悶，我明明主持這麼多外景。」現在他會特別撥時間曬曬太陽，主持外景多年的他也說習慣了，冷氣房待久反而會冷。

曾智希與陳志強結婚3年，婚禮於今年2月圓滿舉行，她透露原本婚禮結束就想推進「做人」計畫，不過當時太累，連續生病，一下牙痛、一下長皮蛇，靠吃藥治療已逐漸恢復中。而她過去與沈玉琳曾合作主持節目，透露有傳訊給對方，雖然沈玉琳未回，相信對方有收到她的關心，也說上個月錄影才碰過面，當時只覺得他氣色沒之前好，但仍相當有活力，沒聯想到他生病。

