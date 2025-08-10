胡瓜PK「噴射機阿嬤」跑百米拚了-羅時豐屏東蹭飯胡椒家 狠打大蛇丸喊付醫藥費

胡瓜（中）揪「百歲姐姐團」出遊還與「噴射機阿嬤」林潘秀雲（前排左三）跑百米。（下面一位提供）

〔記者陽昕翰、林欣穎／台北報導〕資深藝人轉戰當YTR，持續累積人氣及口碑，綜藝天王胡瓜的頻道《下面一位》，訂閱數已經來到41萬，之前還曾舉辦粉絲見面會與觀眾互動；金曲歌王羅時豐去年與姪子拆夥，另起爐灶創立全新頻道《大牛比較攬》，訂閱數目前接近16萬，持續穩定成長中。

羅時豐（右）南下潮州，與百萬YTR大蛇丸相見歡。（大牛比較攬提供）

羅時豐近年因為YouTube爆紅，有了「國民姑丈」的稱號，他經營全新頻道重新出發，其中的單元《趣你家蹭飯》特別受到歡迎，除了拜訪素人，訪問台語歌后張秀卿的影片已經飆破55萬。

在最新一集節目，羅時豐特別南下屏東潮州，突擊百萬YouTuber大蛇丸與胡椒。羅時豐老實跟大蛇丸說：「我們新頻道從零開始，一定要找一下很大咖的網紅，希望讓我來蹭一下！」隨後決定去拜訪胡椒的家蹭飯。

羅時豐（左二起）與胡椒媽、胡椒及大蛇丸挑戰「心臟病」遊戲。（大牛比較攬提供）

有趣的是，在遊戲環節時，羅時豐與胡椒、大蛇丸挑戰「心臟病」，沒想到大蛇丸比賽墊底，只好接受懲罰被打腳底板。為了效果，羅時豐還是大手一揮，讓大蛇丸痛得哀嚎：「牛哥！你是不是以後不想再見面了！」歌王還幽默笑稱，會負責醫藥費。

胡瓜在《下面一位》最新一集節目中，則是號召「百歲姐姐團」一起出遊爬象山、新店渡船，其中胡瓜與拿下世壯運短跑金牌的「噴射機阿嬤」林潘秀雲挑戰百米賽跑，結果兩人不相上下，比賽中途胡瓜化身最佳陪跑員，和阿嬤一起牽手奔向終點，天王更感性表示：「跟她跑步想起我媽媽。」

胡瓜還跟著姐姐團一起爬登山步道，炎熱的天氣讓胡瓜汗流浹背，反觀高齡88歲的林潘秀雲一臉乾燥清爽，讓胡瓜再度讚嘆。登頂後遇到熱情的民眾，而對方不只是認出胡瓜，同時也認出林潘秀雲，讓胡瓜讚嘆噴射機阿嬤的人氣快比自己還高。

