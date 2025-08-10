晴時多雲

娛樂 最新消息

MY FIRST STORY感謝《鬼滅之刃》加持 Hiro想帶老婆朝聖九份吃嘗肉圓

Hiro昨代表MY FIRST STORY受訪，強調不會再隔這麼久再來跟台粉見面。（和協整合行銷提供）Hiro昨代表MY FIRST STORY受訪，強調不會再隔這麼久再來跟台粉見面。（和協整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本搖滾樂團MY FIRST STORY昨在南港展覽館演出，主唱Hiro暌違9年來台，希望能夠帶老婆山本舞香去九份朝聖，還聽聞「肉圓」很像是《神隱少女》中讓千尋父母變成豬的神祕食物，驚呼「好想吃吃看」。

MY FIRST STORY今年成軍15年，Hiro認為這次亞巡對他們來說是全新的一步。前天來台，吸引許多粉絲接機，Hiro坦言相當感動，「我們亞巡去了滿多的地方，只有在台灣才看到如此熱情的粉絲，有一種我變成國際巨星的感覺！」

他們去年因與HYDE獻唱《鬼滅之刃柱訓練篇》的主題曲《夢幻》，知名度再上一層樓。他透露，此次亞巡的契機正是《鬼滅之刃》，他認為透過音樂與動漫之間的合作，讓外國人更認識他們，因此非常感謝《鬼滅之刃》帶來的力量。

