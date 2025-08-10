（K-POP偶像Hot抵台） 宣美逆齡酷秀美腿 2NE1帥氣亮相CL超辣

宣美黑直髮搭配妹妹頭，看起來超減齡。（記者劉信德攝）

〔記者劉信德、廖俐惠／台北-桃園報導〕台中韓星拼盤演唱會「K-POP Masterz 2025 In Taiwan」今晚6點登場，儘管朴春暫停活動，不過2NE1的3名成員仍帥氣現身，與宣美搭乘同班機抵達，吸引許多粉絲朝聖。

2NE1的CL（左）秀出好身材，Dara和Minzy緊跟在她身後。（記者劉信德攝）

2NE1的CL、Dara、Minzy以及宣美昨搭乘大韓航空KE185班機抵達桃園機場，宣美身穿全黑勁裝，一出關就熱情向媒體揮手，她的黑色妹妹頭搭配長直髮有夠美，造型超級逆齡，更不用說那雙辣腿，走過路過都忍不住瞄一眼。

Minzy（前排左起）、Dara親切向媒體揮手。（記者劉信德攝）

緊接著宣美出關的是2NE1，CL一身御姐風，爆乳大露事業線，Dara則是綠色罩衫、灰白色牛仔褲，妝容看起來雖然比較素，但顯得更幼齒，根本看不出來已經40歲。年紀最小的Minzy金色短髮，穿著短裙、及膝襪亮麗現身，看起來青春有活力。

