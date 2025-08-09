晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周厚安新婚計畫生三寶 笑揭周華健導演夢

周厚安表示周華健送他很多蝙蝠俠玩偶，希望他能充滿想像力。（IFCHIC提供）周厚安表示周華健送他很多蝙蝠俠玩偶，希望他能充滿想像力。（IFCHIC提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕適逢父親節，新婚的周厚安希望明年能迎接第一個孩子，並計畫生三個小孩，因他和爸爸周華健關係很好，他說：「我爸從不要求我做什麼，只希望我找到我喜歡的事去做。」這樣的自在父子情讓他想傳承下去。

周厚安（前）的穿衣哲學受爸爸周華健影響很大。（IFCHIC提供）周厚安（前）的穿衣哲學受爸爸周華健影響很大。（IFCHIC提供）

周厚安分享自己和爸爸周華健的性格截然不同，「我爸很嚴格，從小他就教我要有禮貌，比如筷子怎麼拿、什麼時候該跟誰打招呼，要求很高。」他與爸爸通電話時，老婆常覺得像「員工與老闆」在交流，而非父子聊天，但是他們父子的感情其實很好。

談及童年，周厚安展示爸爸小時候送他的蝙蝠俠模型，都是周華健出國工作時買給他的，原來是周華健希望兒子可以透過跟玩具之間的角色扮演，啟發他的想像力。

不過他也提到爸爸對他的演藝事業有更高期待，盼望他未來能從演員轉型為導演或製片，周厚安笑說周華健過往有導演夢，「或許是把未完的夢想放在我身上，但主要他希望我當自己的老闆，規劃自己的路。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中