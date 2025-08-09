周厚安新婚計畫生三寶 笑揭周華健導演夢

周厚安表示周華健送他很多蝙蝠俠玩偶，希望他能充滿想像力。（IFCHIC提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕適逢父親節，新婚的周厚安希望明年能迎接第一個孩子，並計畫生三個小孩，因他和爸爸周華健關係很好，他說：「我爸從不要求我做什麼，只希望我找到我喜歡的事去做。」這樣的自在父子情讓他想傳承下去。

周厚安（前）的穿衣哲學受爸爸周華健影響很大。（IFCHIC提供）

周厚安分享自己和爸爸周華健的性格截然不同，「我爸很嚴格，從小他就教我要有禮貌，比如筷子怎麼拿、什麼時候該跟誰打招呼，要求很高。」他與爸爸通電話時，老婆常覺得像「員工與老闆」在交流，而非父子聊天，但是他們父子的感情其實很好。

談及童年，周厚安展示爸爸小時候送他的蝙蝠俠模型，都是周華健出國工作時買給他的，原來是周華健希望兒子可以透過跟玩具之間的角色扮演，啟發他的想像力。

不過他也提到爸爸對他的演藝事業有更高期待，盼望他未來能從演員轉型為導演或製片，周厚安笑說周華健過往有導演夢，「或許是把未完的夢想放在我身上，但主要他希望我當自己的老闆，規劃自己的路。」

