娛樂 最新消息

最嗨父親節 /嚴爵做人成功 明年1月迎女兒

嚴爵（左）結婚4年，秀出老婆懷孕的超音波照片，開心說是最好的父親節禮物。（翻攝自臉書）嚴爵（左）結婚4年，秀出老婆懷孕的超音波照片，開心說是最好的父親節禮物。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕37歲的嚴爵和老婆Jessie結婚4年，感情甜蜜，昨天是父親節，他報喜要當爸爸了，老婆則透露懷的是女兒，預產期在明年1月，Jessie說：「我很常反胃，好慘！」

嚴爵夫妻一起經營「鮪魚肚影音」，旗下愛將陳華也深受歌迷喜愛，他分享要當爸爸的好消息，也提到老婆渴求懷孕的辛酸，陳華送上祝福：「一路真的太不容易了，還好你們總是樂天派，大大大大恭喜！」

嚴爵談到：「今年爸爸節，很特別，第一次換我收到禮物，就是我跟廢貓太太的寶寶終於來報到啦！我們結婚4年，前面一直希望用自然的方式懷孕，但肚皮一直沒有動靜。兩年前開始轉戰試管，這段過程真的像坐雲霄飛車，有過希望，也有失落，直到今年再一次植入，現在已經順利滿4個月啦！這次總算穩穩的。」他感謝醫生，也提到老婆最辛苦，「每次療程都像在過關打怪，身心都超不容易，謝謝她願意這樣努力，也謝謝肚子裡的寶寶乖乖長大。」

