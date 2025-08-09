晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

停工承擔一時僥倖後果-威廉再道歉 努力成為兒女驕傲的爸爸

威廉（左）在父親節有感發文，希望自己走出僥倖錯誤，未來努力成為讓兒女驕傲的父親。（翻攝自臉書）威廉（左）在父親節有感發文，希望自己走出僥倖錯誤，未來努力成為讓兒女驕傲的父親。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕威廉與前體育主播卓君澤婚後恩愛育有一子「百香果」，上月更迎來女兒「檸檬」，昨適逢父親節，威廉感性發文告白兒女，要成為能讓他們驕傲的爸爸。而威廉日前因閃兵風波主持節目受到影響，他也坦言感到抱歉，強調會承擔後果、負責任，字字誠懇讓許多網友動容。

威廉分享自從有了兩個孩子後，人生多了很多意義，看見孩子們臉上的無邪笑容，讓他真正明白什麼叫做生命的奇蹟與美好。他也說從成為爸爸那天開始，就對自己說要當孩子們的驕傲，面對兒女犯錯會去理解、陪他們改正，他也從中審視自己過去的一言一行。

日前威廉因閃兵風波影響，暫停拍攝《食尚玩家》、《效廉出發吧！》，與棒棒堂成員的《來吧！哪裡怕》第二季也延後開錄。他對造成夥伴、合作廠商困擾深感抱歉，也說他正在為過去一時的僥倖承擔後果，「現在的我，也許還不夠格成為你們驕傲的爸爸，但我會努力，一步一步往那裡靠近，直到做到。」威廉文中真情流露，網友也送上鼓勵，期望他能夠再出發。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中