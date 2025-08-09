停工承擔一時僥倖後果-威廉再道歉 努力成為兒女驕傲的爸爸

威廉（左）在父親節有感發文，希望自己走出僥倖錯誤，未來努力成為讓兒女驕傲的父親。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕威廉與前體育主播卓君澤婚後恩愛育有一子「百香果」，上月更迎來女兒「檸檬」，昨適逢父親節，威廉感性發文告白兒女，要成為能讓他們驕傲的爸爸。而威廉日前因閃兵風波主持節目受到影響，他也坦言感到抱歉，強調會承擔後果、負責任，字字誠懇讓許多網友動容。

威廉分享自從有了兩個孩子後，人生多了很多意義，看見孩子們臉上的無邪笑容，讓他真正明白什麼叫做生命的奇蹟與美好。他也說從成為爸爸那天開始，就對自己說要當孩子們的驕傲，面對兒女犯錯會去理解、陪他們改正，他也從中審視自己過去的一言一行。

日前威廉因閃兵風波影響，暫停拍攝《食尚玩家》、《效廉出發吧！》，與棒棒堂成員的《來吧！哪裡怕》第二季也延後開錄。他對造成夥伴、合作廠商困擾深感抱歉，也說他正在為過去一時的僥倖承擔後果，「現在的我，也許還不夠格成為你們驕傲的爸爸，但我會努力，一步一步往那裡靠近，直到做到。」威廉文中真情流露，網友也送上鼓勵，期望他能夠再出發。

