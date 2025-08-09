晴時多雲

娛樂 最新消息

沈玉琳住院抗血癌 清瘦合照妻女爸氣十足

沈玉琳（右）在醫院過父親節，清瘦的他捧著「爸氣十足」的蛋糕，開心與妻女合照。（翻攝自臉書）沈玉琳（右）在醫院過父親節，清瘦的他捧著「爸氣十足」的蛋糕，開心與妻女合照。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺、林欣穎／台北報導〕57歲沈玉琳上月底病倒住院，確診血癌，前天已轉診到台大醫院。昨適逢父親節，老婆芽芽、10歲女兒在病房中陪他度過，沈玉琳曬出一家三口合照，雖然看來清瘦許多，但氣色頗佳。好友潘若迪昨向他精神喊話：「老沈，父親節快樂，你是最棒、最強的爸爸！」此外，沈玉琳過往相當照顧後輩，與他合作過的啦啦隊女孩林襄、李雅英都紛紛祝他「父親節快樂」。

潘若迪昨為好友沈玉琳加油，希望他早日康復。（記者胡舜翔攝）潘若迪昨為好友沈玉琳加油，希望他早日康復。（記者胡舜翔攝）

沈玉琳在社群平台提到目前正在治療當中，並對此充滿信心，還PO出女兒拿著寫滿整頁的手做卡片，寫著「快點回家，愛你哦」等字，充滿了女兒對父親的思念。而沈玉琳雖穿著病服、明顯瘦了一圈，仍開心捧著寫著「爸氣十足」字樣的蛋糕，看起來依舊頗有活力。

對於沈玉琳的病況，潘若迪昨受訪時提到他目前指數一切正常，強調：「他精神狀況很好，食慾也OK，沒有暴瘦，整體情況都非常穩定。」至於化療和骨髓移植等後續治療，潘若迪希望大家給沈玉琳一點時間，「他會照醫生所講的，去接受該做的所有檢查和治療。」並透露沈玉琳如今只擔憂老婆芽芽被外界打擾。

沈玉琳相當疼愛妻女，曾直言「小孩才10歲，我不能倒下，得活久一點」。過去受訪談及女兒總是充滿溫柔，當時還搞笑說怕等不到女兒結婚那天，所以近年更加注重健康、還為此瘦身，沒想到如今卻因病住院。

逾50藝人留言打氣 網讚啦啦隊教父

沈玉琳病況曝光後，有超過50名藝人為他留言打氣，韓籍啦啦隊女神李雅英昨也特別發文，她形容沈玉琳像老師、像大哥、也像爸爸一樣溫暖，「藉著父親節這個機會，想跟你說聲加油！我相信你一定會快快康復的，會一直等你、一直為你加油！」網友則形容沈玉琳是台灣不分國籍的啦啦隊教父，紛紛為他打氣。

