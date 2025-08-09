晴時多雲

娛樂 最新消息

王陽明燃燒籃球魂 揪李齊、張懷秋等4帥為《白日夢》奮戰

王陽明身兼球員與製作人，坦言節目在籃球與娛樂性之間取得平衡是最大挑戰。（犢影制作、有意思國際傳播提供）王陽明身兼球員與製作人，坦言節目在籃球與娛樂性之間取得平衡是最大挑戰。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕熱愛籃球運動的王陽明今年才組隊在世壯運籃球項目中奪銀，最近他斜槓擔任實境節目製作人，找來張懷秋、李齊禾浩辰、章廣辰與6位熱血素人拍攝節目《白日夢籃球隊》。王陽明興奮表示，自己已經23年沒有跟一群人每天訓練、吃飯、比賽，「那種全力以赴的狀態很珍貴，讓我血液裡不服輸的個性燃燒」。

王陽明燃燒籃球魂 揪李齊、張懷秋等4帥為《白日夢》奮戰李齊（左起）、禾浩辰、章廣辰為夢想而戰。（犢影制作、有意思國際傳播提供）
　

籃球生存實境節目《白日夢籃球隊》正式開鏡，找來籃壇知名教練、現任臺北台新戰神執行長黃萬隆領軍，其中王陽明身兼球員與製作人，坦言在籃球與娛樂性之間取得平衡是最大挑戰，但他信心滿滿，要將當初比賽的拚勁延續到節目上。

張懷秋過去曾是籃球校隊，卻在高三時期因叛逆愛玩而提前退隊、留下遺憾，如今重返球場，就是為了彌補當年的衝動；章廣辰、李齊則是為了體驗熱血挑戰自我。節目預計於2025年12月播出。

《白日夢籃球隊》開鏡，黃萬隆（右三）領軍，禾浩辰（左起）、李齊、王陽明、章廣辰、張懷秋跨界組隊燃燒籃球魂。（犢影制作、有意思國際傳播提供）《白日夢籃球隊》開鏡，黃萬隆（右三）領軍，禾浩辰（左起）、李齊、王陽明、章廣辰、張懷秋跨界組隊燃燒籃球魂。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

