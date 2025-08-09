蘿絲拜恩陷入塞斯羅根的喜劇引力圈 《柏拉圖式關係2》更像家人

塞斯羅根（右）和蘿絲拜恩一同回歸《柏拉圖式關係》第2季，依舊充滿喜劇火花。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕喜劇天王塞斯羅根和威尼斯影后蘿絲拜恩一同回歸Apple TV+影集《柏拉圖式關係》第2季，在爛番茄影評網一開盤便獲得100%新鮮度超好評。他笑說第2季依舊有強烈的共鳴感，「這季劇情讓人感同身受，真實反映出我和身邊朋友正在經歷的種種，同時又很好笑、很愚蠢，這就是它的魅力。」

談起多次搭檔的默契，塞斯和蘿絲皆認為第2季合作更像家人，蘿絲笑說：「塞斯的呼吸、生活方式、走路方式，都是喜劇。」更謙稱自己總是繞著他轉，陷入他的「喜劇引力圈」。兩人一致認為彼此都很「低調」，蘿絲說：「我們沒什麼戲劇性的轉變。」塞斯則開玩笑自嘲：「我唯一的變化就是老得很快！」

請繼續往下閱讀...

塞斯羅根（左）和蘿絲拜恩日前一同出席《柏拉圖式關係》第2季洛杉磯首映。（Apple TV+提供）

塞斯日前以同為Apple TV+的影集《片廠風雲》風光入圍艾美獎23項大獎成為話題焦點，他也入圍艾美獎戲王。面對如此大的鼓舞，他卻直言：「我對這一切還真有點罪惡感！」他說公布入圍當下有點嚇傻，「我突然整個人被恐懼淹沒，覺得我們做得不夠好，應該從頭來過，因為壓力真的太大了。」

不過當恐慌感逐漸平息，塞斯終於開始享受這份成就，更和太太選擇以低調放鬆的方式慶祝。提到《片廠風雲》讓大導演馬丁史柯西斯獲得生涯第一個演出類提名，塞斯感性說：「他看起來真的很開心，讓我很感動，因為我內心深處一直很害怕他會後悔參與這部影集！」《柏拉圖式關係》第2季已於Apple TV+ 上線。

