晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蘿絲拜恩陷入塞斯羅根的喜劇引力圈 《柏拉圖式關係2》更像家人

塞斯羅根（右）和蘿絲拜恩一同回歸《柏拉圖式關係》第2季，依舊充滿喜劇火花。（Apple TV+提供）塞斯羅根（右）和蘿絲拜恩一同回歸《柏拉圖式關係》第2季，依舊充滿喜劇火花。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕喜劇天王塞斯羅根和威尼斯影后蘿絲拜恩一同回歸Apple TV+影集《柏拉圖式關係》第2季，在爛番茄影評網一開盤便獲得100%新鮮度超好評。他笑說第2季依舊有強烈的共鳴感，「這季劇情讓人感同身受，真實反映出我和身邊朋友正在經歷的種種，同時又很好笑、很愚蠢，這就是它的魅力。」

談起多次搭檔的默契，塞斯和蘿絲皆認為第2季合作更像家人，蘿絲笑說：「塞斯的呼吸、生活方式、走路方式，都是喜劇。」更謙稱自己總是繞著他轉，陷入他的「喜劇引力圈」。兩人一致認為彼此都很「低調」，蘿絲說：「我們沒什麼戲劇性的轉變。」塞斯則開玩笑自嘲：「我唯一的變化就是老得很快！」

塞斯羅根（左）和蘿絲拜恩日前一同出席《柏拉圖式關係》第2季洛杉磯首映。（Apple TV+提供）塞斯羅根（左）和蘿絲拜恩日前一同出席《柏拉圖式關係》第2季洛杉磯首映。（Apple TV+提供）

塞斯日前以同為Apple TV+的影集《片廠風雲》風光入圍艾美獎23項大獎成為話題焦點，他也入圍艾美獎戲王。面對如此大的鼓舞，他卻直言：「我對這一切還真有點罪惡感！」他說公布入圍當下有點嚇傻，「我突然整個人被恐懼淹沒，覺得我們做得不夠好，應該從頭來過，因為壓力真的太大了。」

不過當恐慌感逐漸平息，塞斯終於開始享受這份成就，更和太太選擇以低調放鬆的方式慶祝。提到《片廠風雲》讓大導演馬丁史柯西斯獲得生涯第一個演出類提名，塞斯感性說：「他看起來真的很開心，讓我很感動，因為我內心深處一直很害怕他會後悔參與這部影集！」《柏拉圖式關係》第2季已於Apple TV+ 上線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中