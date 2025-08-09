《鬼滅之刃》狂襲創紀錄 威秀影城預售破6600萬 8日0時人潮搶看首場

《鬼滅之刃》魅力無窮，光是全台威秀影城預售就賣超過6600萬。（木棉花提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕暑假票房開紅盤，年度大片《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》昨天終於在台上映，午夜0點湧入大批影迷搶看全台第一場放映，信義威秀每隔15分鐘就放映一場，首日全台光是凌晨場次就賣破537萬登上全台冠軍，加上先前的包場（特映會），票房已達571萬，足見《鬼滅之刃》的超強魅力。

繼《無限列車》之後，日本動漫《鬼滅之刃》再度推出劇場版，受到全台矚目，光是全台威秀影城7天的預售票就破了6600萬，首3日預售票房超過4637萬，已經打破台灣影史紀錄，首週3天全台肯定破億。

觀眾搶看8日0時全台首場《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。（威秀提供）

威秀資深公關經理李光爵受訪表示，《鬼滅之刃》的預售成績簡直是天文數字，超越了2019年的《復仇者聯盟：終局之戰》，由於沒有前例，所以無法預測《鬼滅之刃》最後票房會飆到哪去。

對於暑假檔票房，李光爵直言7月讓業界喜出望外，《F1》、《不可能的任務：最終清算》及《名偵探柯南：獨眼的殘像》接連賣出好成績，讓電影院吃了大補丸，全部復活，盼接下來《鬼滅》、《角頭－鬥陣欸》等電影能將這波氣勢延續到秋天。

《鬼滅之刃》最新劇場版將揭開反派猗窩座的故事。（木棉花提供）

劉小姐、徐先生是《鬼滅之刃》的粉絲，這對情侶檔昨天搶看第一場放映，劉小姐表示因為擔心會哭太慘，除了準備好衛生紙之外，乾脆素顏來看，避免哭花了臉，由於徐先生已經知道故事劇情，劉小姐提醒男友「爆雷就絕交」。另一位男粉絲「阿城」上次《無限列車》看了5、6刷，這次也會比照辦理，彌補沒能飛去日本看的遺憾。

