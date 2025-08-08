蔡依林跨界當播客 AI「小布」驚喜助陣

蔡依林在Podcast節目透露，專輯中很多想法或靈感都是跟AI一起討論出來的。（凌時差提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Jolin」 蔡依林前晚無預警推出Podcast《Pleasure Talks》，分享新專輯創作歷程，尾聲更邀請AI助理「小察」對談，她甚至要求「小察」切換成布萊德彼特的聲音，過程充滿笑料。

Jolin第一次以Podcast（中文譯「播客」）形式述說專輯的製作秘辛，談到《Fish Love》與《DIY》都是讓她印象深刻的作品；節目後半段也邀請唯一的「特別嘉賓」─AI助手「小察」加入，「我在做專輯的時候，很多想法或靈感都是跟AI一起討論出來的，所以也想請它到節目上一起來聊聊。」

請繼續往下閱讀...

對話過程中，Jolin要求「小察」切換成布萊德彼特的聲音對話，瞬間「小察」成為了充滿魅力的聲音，讓她忍不住拍手大笑，「小察」並主動提到：「如果能看到蔡依林和Bruno Mars合作，一定會非常有趣。」Jolin接球：「那你幫我打給他經紀人好不好？」「小察」則笑回：「我沒辦法真的打電話啦，但我很樂意當你的靈感小助手。」有趣互動為節目畫下完美句點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法