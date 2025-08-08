晴時多雲

娛樂 最新消息

五月天冠佑重返求婚地 小玫瑰甜唱《愛情的模樣》

五月天冠佑重返求婚地 小玫瑰甜唱《愛情的模樣》五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會熱唱中。（相信音樂提供）
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

〔記者張釔泠／台北報導〕五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會繼續熱唱，6日由冠佑的女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓，當她穿著紗裙翩然登場時，笑說：「原本這件是短裙，但不知道為什麼變長裙，不知道是誰搞的鬼。」全場與她都心照不宣，會心一笑。

冠佑女兒小玫瑰浪漫獻唱《愛情的模樣》。（相信音樂提供）冠佑女兒小玫瑰浪漫獻唱《愛情的模樣》。（相信音樂提供）

全場歌迷尖叫迎接小玫瑰，她還帶來小驚喜，詮釋五月天的《愛情的模樣》，她說：「聽說北京這裡是我爸爸跟我媽媽求婚的地方，他們好幸福。」清透歌聲讓全場如痴如醉，每一次演唱，歌迷都給她最大的鼓勵，她心懷感激：「在讀書之餘有這樣的舞台很幸福，謝謝大家陪伴我上過很多舞台，謝謝你們。」

3日則由琳誼擔任開場嘉賓，除了邀請「小魏」魏嘉瑩一起合唱《我不在意你曾經吻過誰》，也帶來了新專輯《名偵探琳誼 My Ring World》裡新歌，她說：「可以替師兄五月天開場，不是第一次了，但每一次都還是會緊張，也很期待踏上這個舞台，讓人每踏一步都提醒自己要更努力。」

