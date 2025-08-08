晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沈玉琳罹血癌 眾星祈福打氣

沈玉琳罹血癌 眾星祈福打氣利菁（右）和沈玉琳曾合作主持節目。
（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳上月底病倒入院確診血癌，目前正在治療休養當中，其妻芽芽、好友潘若迪時常到醫院探望。在演藝圈耕耘31年的沈玉琳人緣極佳，前天病況曝光後，Melody、利菁、林襄、張立東、浩角翔起、郭彥均、林莎、董至成等超過50名藝人都為他留言打氣，其中視他為恩師的「宣宣」陳宥心更表示，如果配對成功，願意捐贈骨髓給沈玉琳。

陳宥心（右）視沈玉琳為恩師，表示若配對成功，願捐出骨髓。（翻攝自臉書）陳宥心（右）視沈玉琳為恩師，表示若配對成功，願捐出骨髓。（翻攝自臉書）

愛徒陳宥心願捐骨髓 林襄、安芝儇、李雅英喊等你回來

而被沈玉琳視為乾女兒、徒弟的林襄也感性喊話，「治療的過程一定很辛苦，但請一定要記得，有好多好多愛你的人都在替你加油！」同為啦啦隊的韓籍女神安芝儇透露，前陣子才與沈玉琳合作《女孩好野2》，當時沈玉琳比平時安靜許多，身體似乎也不太舒服，「當聽到他生病的消息時，我的心真的好痛。」李雅英感念沈玉琳總是很照顧大家，「我們會等你回來，看著玉琳哥帶著笑容繼續做熱愛的事！繼續把歡樂傳給更多人，Together forever」。

沈玉琳曾與李雅英（左起）、Yuri、一粒、林襄、安芝儇、趙娟週、南珉貞錄製《女孩好野2》，如今病倒讓女孩們都相當心疼。（記者胡舜翔攝）沈玉琳曾與李雅英（左起）、Yuri、一粒、林襄、安芝儇、趙娟週、南珉貞錄製《女孩好野2》，如今病倒讓女孩們都相當心疼。（記者胡舜翔攝）

利菁、Melody心疼 要他好好養身體

沈玉琳過往與多名女主持人合作過，Melody喊話要他好好養身體、利菁則盼能再次合作，為他代班的《11點熱吵店》的小禎也喊話要等他「完璧歸趙」。如今沈玉琳仍持續接受治療，好友潘若迪代他傳話，盼外界別太擔心他，希望大家能給芽芽多一點時間，不要打擾他的家人，讓他安心休養。而沈玉琳所主持的《11點熱吵店》節目錄影皆已彈性調整，電視台表示會推出精彩的代班主持人組合，期待沈玉琳健康回歸。

Melody（左）和沈玉琳曾合作主持《11點熱吵店》。（TVBS提供）Melody（左）和沈玉琳曾合作主持《11點熱吵店》。（TVBS提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中