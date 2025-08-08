沈玉琳罹血癌 眾星祈福打氣

利菁（右）和沈玉琳曾合作主持節目。

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳上月底病倒入院確診血癌，目前正在治療休養當中，其妻芽芽、好友潘若迪時常到醫院探望。在演藝圈耕耘31年的沈玉琳人緣極佳，前天病況曝光後，Melody、利菁、林襄、張立東、浩角翔起、郭彥均、林莎、董至成等超過50名藝人都為他留言打氣，其中視他為恩師的「宣宣」陳宥心更表示，如果配對成功，願意捐贈骨髓給沈玉琳。

愛徒陳宥心願捐骨髓 林襄、安芝儇、李雅英喊等你回來

而被沈玉琳視為乾女兒、徒弟的林襄也感性喊話，「治療的過程一定很辛苦，但請一定要記得，有好多好多愛你的人都在替你加油！」同為啦啦隊的韓籍女神安芝儇透露，前陣子才與沈玉琳合作《女孩好野2》，當時沈玉琳比平時安靜許多，身體似乎也不太舒服，「當聽到他生病的消息時，我的心真的好痛。」李雅英感念沈玉琳總是很照顧大家，「我們會等你回來，看著玉琳哥帶著笑容繼續做熱愛的事！繼續把歡樂傳給更多人，Together forever」。

利菁、Melody心疼 要他好好養身體

沈玉琳過往與多名女主持人合作過，Melody喊話要他好好養身體、利菁則盼能再次合作，為他代班的《11點熱吵店》的小禎也喊話要等他「完璧歸趙」。如今沈玉琳仍持續接受治療，好友潘若迪代他傳話，盼外界別太擔心他，希望大家能給芽芽多一點時間，不要打擾他的家人，讓他安心休養。而沈玉琳所主持的《11點熱吵店》節目錄影皆已彈性調整，電視台表示會推出精彩的代班主持人組合，期待沈玉琳健康回歸。

