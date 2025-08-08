晴時多雲

娛樂 最新消息

黃鐙輝《角頭》大戰全裸20女優─是元介收襪子膠帶拍性愛戲自封動作戲擔當

黃鐙輝在《角頭—鬥陣欸》飾演瑪莎老大，戲份吃重。（記者胡舜翔攝）黃鐙輝在《角頭—鬥陣欸》飾演瑪莎老大，戲份吃重。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》昨試片，首度加入「角頭宇宙」的黃鐙輝、是元介分飾瑪莎老大和警察小蔡，兩人在片中都豔福不淺；前者和20位三點全露的台灣女優尬戲，是元介則將「親密指導」口誤說成「性愛指導」笑翻全場。

曾在《艋舺》飾演太子幫成員的黃鐙輝，在《角頭－鬥陣欸》搖身變老大，他羞說第一次和那麼多沒穿衣服的人對戲，一開始有些放不開，「後來聽了鄭人碩建議，灌下一杯高粱就上場演出。」

問到是否有起生理反應？黃鐙輝笑說「不用有反應，只要囂張就好」，還說老婆萁萁都知道，也很OK，卻搞笑稱「正式上映後，想送她（萁萁）出國，越遠越好。」

是元介飾演的警察有全裸性愛戲，他說第一次定裝時，只收到一隻襪子和膠帶，接著表示現場還有「性愛指導」讓人安心，隨後發現口誤後，滿臉漲紅笑到不行，最後自嘲自己也算另類的「動作戲擔當」。

張懷秋（左起）和黃騰浩在片中與是元介關係對立，戲外3人開心合照。（記者胡舜翔攝）張懷秋（左起）和黃騰浩在片中與是元介關係對立，戲外3人開心合照。（記者胡舜翔攝）

在《角頭－大橋頭》飾演「蠍子」的張懷秋在《角頭－鬥陣欸》順利出獄，還有場和辣妹泡澡的戲；懷秋故作吃味說，「為什麼跟黃鐙輝（待遇）差這麼多」，補充說：「當時拍攝是冬天，幸好水溫控制得很好，算是蠻舒服的一場戲。」

此外，電影有不少火拚戲，王識賢表示拍槍戰戲時，因動線不太好跑，大腿肌腱有些拉傷；演出「喜爺」的喜翔則自爆，有場去扶阿Ben的戲時，一不小心沒站好，一字馬劈下去，笑稱筋整個全拉開。

飾演「阿標」的黃騰浩和懷秋聯手二打一「嘎嘎」潘俊佳，黃騰浩表示拍攝算順利，和懷秋默契本來就好，頂多拍完身上有些黑青，所幸並無大礙。《角頭－鬥陣欸》於8月21日全台上映。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

點圖放大body

