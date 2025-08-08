吳宗憲曝沈玉琳剩骨架子 鹿希派撇做人成功
吳宗憲（左）、鹿希派（右）父子檔昨天為陳守恩站台。（記者胡舜翔攝）
〔記者張釔泠／台北報導〕吳宗憲旗下歌手陳守恩推出新專輯《跌》，昨天他與兒子鹿希派合體為陳守恩站台，他誇陳守恩的唱功幾乎沒有對手，被問是否贏過「周董」周杰倫？吳宗憲則說：「杰倫寫歌的能耐世界第一，再加上方文山就是如虎添翼。」但也肯定陳守恩的才華一定會被看到。
陳守恩表示，當初吳宗憲要簽他時還以為遇到詐騙，「那時候覺得不太合理，因為我年紀比較大， 以為他不是認真的。」後來確認吳宗憲有心要幫他發片，「我沒有思考，合約沒看就簽了。」決心要在演藝圈放手一搏。
鹿希派昨天擔任主持人，他與校花女友盧鼎惠穩交兩年，近日女方被直擊疑似飄出「孕味」，鹿希派撇清「沒有的事」，強調自己才27歲、還在存結婚基金。沈玉琳罹患血癌，吳宗憲則透露上月底錄影時擁抱沈玉琳，就發現他「只剩下一副骨架子」，近日有傳訊息關心他，認為他「吉人自有天相」一定可以走出困境。
