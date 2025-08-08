晴時多雲

娛樂 最新消息

AV天后放話成人展加料 神之乳美少女特訓鋼管舞火辣登台

AV天后河北彩伽擔任本屆TRE代言人，推薦特別的「剉冰裝置藝術」。（TRE提供）AV天后河北彩伽擔任本屆TRE代言人，推薦特別的「剉冰裝置藝術」。（TRE提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025「TRE台北國際成人展」今在南港盛大登場，33位女優昨午抵達松山機場，向粉絲親切打招呼，隨後一行人直奔記者會宣傳；擔任本屆TRE代言人的「AV天后」河北彩伽打扮清涼，大推剉冰裝置藝術，吸引眾人目光。

河北彩伽擔任本屆TRE代言人，開心推薦活動亮點。（記者潘少棠攝）河北彩伽擔任本屆TRE代言人，開心推薦活動亮點。（記者潘少棠攝）

今年成人展以冰雪設計為主軸，包含金卡親密接觸、戀戀冰果室等多個主題互動區域，記者會上女優們配合剉冰話題，放話要替粉絲們「加料」，度過難忘的女優盛宴。

河北彩伽說：「沒想到今年是超大剉冰造型，還有我最愛的芒果！光是坐在轉盤就能感受夏天的清涼感。」有「神之乳美少女」封號的櫻空桃則表示：「這段時間我都在特訓鋼管舞，請大家期待我的身材！」

提及參加TRE印象深刻的事，去年接棒C位代言的河北彩伽坦言壓力很大，「記得發表完感言就因壓力釋放而大哭」，櫻空桃開心表示：「去年粉絲一直大喊我的名字，希望今年也會有。」

點圖放大header
點圖放大body

