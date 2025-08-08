晴時多雲

娛樂 最新消息

秦漢攜手謝盈萱拚首爾國際電視節帝后 宋偉恩演血癌患者爭亞洲影視戲王

秦漢（左）和謝盈萱在《忘了我記得》飾演父女，雙雙入圍首爾國際電視節大賞。（Netflix提供）秦漢（左）和謝盈萱在《忘了我記得》飾演父女，雙雙入圍首爾國際電視節大賞。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺、傅茗渝／台北報導〕台劇躍上國際舞台傳捷報，由秦漢與謝盈萱主演的《忘了我記得》，以細膩動人的父女情感與失智症議題廣獲好評，雙雙入圍2025年「首爾國際電視節」迷你影集最佳男女主角獎。

謝盈萱將與奧斯卡影后凱特布蘭琪、金多美、宮澤理惠等國際影后角逐，她感動表示，能藉由此劇讓更多人看見親情、失智與長照議題，是她最大的榮幸。秦漢則以溫潤內斂的「程光齊」一角獲得最佳男主角提名，將與《混沌少年時》的歐文庫柏、《人生切割術》第二季的亞當史考特同場較勁。他不改幽默說：「很高興韓國朋友也喜歡程光齊，可見得善意和情感是共通的。」

宋偉恩飾演血癌患者，榮獲亞洲影視內容大獎最佳男主角提名。（大愛提供）宋偉恩飾演血癌患者，榮獲亞洲影視內容大獎最佳男主角提名。（大愛提供）

不僅商業戲劇表現亮眼，大愛電視以真實故事改編、聚焦社會議題的劇種也持續在國際發光。《血·拾人生》、《生日快樂》、《你好 我是誰2》、《在光裡的人》入圍2025年「亞洲影視內容大獎」電視節目類演技獎項，包括宋偉恩、徐灦翔、班鐵翔、杜蕾皆獲提名，成績斐然。

宋偉恩在《血·拾人生》中細膩詮釋血癌患者的病痛及心理變化，展現多面向演技，入圍亞洲影視內容大獎電視節目類最佳男主角獎。他感謝劇組與大愛電視的信任，也感念本尊朱頤帶來的勇氣。

方文琳（左）在《啥人顧性命》飾演植物人的媽媽，演出照顧者複雜而多層次的情緒。（公視台語台提供）方文琳（左）在《啥人顧性命》飾演植物人的媽媽，演出照顧者複雜而多層次的情緒。（公視台語台提供）

憑《你好 我是誰2》詮釋失智症患者入圍男配角獎的班鐵翔，得知消息時淡然以對：「得不得獎已是平常心。」表示3年出狀元、10年出戲子，感謝太太多年來的陪伴與支持。

班鐵翔以《你好 我是誰2》入圍亞洲影視內容大獎男配角獎，淡定回應得不得獎已是平常心。（大愛提供）班鐵翔以《你好 我是誰2》入圍亞洲影視內容大獎男配角獎，淡定回應得不得獎已是平常心。（大愛提供）

而杜蕾是金鐘戲后柯淑勤的女兒，她將和《啥人顧性命》的方文琳一起角逐女配角獎。方文琳戲裡飾演植物人的媽媽，昨得知喜訊，她認為團隊辛苦努力得到肯定，也讓大家更注意到她有不同演出層面。

