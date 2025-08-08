（人物專訪）高伊玲人生如戲苦求子 拍《我家的事》幸得1兒1女

高伊玲與《我家的事》中的阿秋一樣，為求子所苦。（記者陳奕全攝）

記者廖俐惠／專訪

高伊玲出道超過20年，今年以電影《我家的事》榮獲台北電影獎最佳女主角，細膩詮釋求子心切的母親，戲裡令人心碎的表現，或許與她的真實人生經歷有關。

★人工求子失敗 慶幸丈夫疼愛

高伊玲在電影中的表現感染力十足，尤其是一場求子不順而在手術台上痛哭的戲碼，十分揪心。她在下戲後完全無法控制住淚水，哭到整張臉都腫起來，其實是勾起了她的痛苦回憶。原來高伊玲婚後曾積極備孕，卻發現「出問題的是自己」，一側輸卵管阻塞不易受孕，讓她當下在診間崩潰痛哭。

請繼續往下閱讀...

她給自己3年2次的人工受孕機會，卻在第一次失敗後選擇放棄，曾一個人跪在台大醫院外哭泣，甚至不敢讓丈夫知道。那段期間，她的情緒極為敏感，連卡通都能讓她落淚，「我怨恨，為什麼別人可以，我不行，為什麼！」直到花了1年時間才慢慢調整心情，慶幸自己有疼愛她的丈夫、婆婆與娘家人做後盾，與電影中的「阿秋」截然不同。

高伊玲（左二）戲外雖然沒有孩子，不過很慶幸能夠透過戲劇成為許多人的母親。（牽猴子提供）

儘管沒有親生孩子，不過高伊玲透過戲劇成為許多人的媽媽，這次她在《我家的事》中收穫了1兒1女，她幽默感謝黃珮琪、曾敬驊的父母：「我真不好意思啦！他們爸媽生的，我撿了個現成的。」

★感謝家人支持 奪影后不漲片酬

高伊玲為了陪伴罹癌的母親走完人生最後一程，曾毅然決然暫別演藝圈；2011年她首次入圍金鐘獎，卻是在媽媽才過世兩週後，和爸爸父女倆在家抱頭痛哭。2025年她以《我家的事》獲封北影影后，塵封14年的得獎感言才終於公開，高伊玲感謝媽媽和家人義無反顧的支持與愛，「如果我後悔了，就辜負了他們對我的心意。」儘管成為影后，她依然謙遜，不願調漲片酬，願意從零開始一步一腳印慢慢走好演員這條路。電影《我家的事》將於9月12日上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法