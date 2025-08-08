晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（人物專訪）高伊玲人生如戲苦求子 拍《我家的事》幸得1兒1女

高伊玲與《我家的事》中的阿秋一樣，為求子所苦。（記者陳奕全攝）高伊玲與《我家的事》中的阿秋一樣，為求子所苦。（記者陳奕全攝）

記者廖俐惠／專訪

高伊玲出道超過20年，今年以電影《我家的事》榮獲台北電影獎最佳女主角，細膩詮釋求子心切的母親，戲裡令人心碎的表現，或許與她的真實人生經歷有關。

★人工求子失敗 慶幸丈夫疼愛

高伊玲在電影中的表現感染力十足，尤其是一場求子不順而在手術台上痛哭的戲碼，十分揪心。她在下戲後完全無法控制住淚水，哭到整張臉都腫起來，其實是勾起了她的痛苦回憶。原來高伊玲婚後曾積極備孕，卻發現「出問題的是自己」，一側輸卵管阻塞不易受孕，讓她當下在診間崩潰痛哭。

她給自己3年2次的人工受孕機會，卻在第一次失敗後選擇放棄，曾一個人跪在台大醫院外哭泣，甚至不敢讓丈夫知道。那段期間，她的情緒極為敏感，連卡通都能讓她落淚，「我怨恨，為什麼別人可以，我不行，為什麼！」直到花了1年時間才慢慢調整心情，慶幸自己有疼愛她的丈夫、婆婆與娘家人做後盾，與電影中的「阿秋」截然不同。

高伊玲（左二）戲外雖然沒有孩子，不過很慶幸能夠透過戲劇成為許多人的母親。（牽猴子提供）高伊玲（左二）戲外雖然沒有孩子，不過很慶幸能夠透過戲劇成為許多人的母親。（牽猴子提供）

儘管沒有親生孩子，不過高伊玲透過戲劇成為許多人的媽媽，這次她在《我家的事》中收穫了1兒1女，她幽默感謝黃珮琪、曾敬驊的父母：「我真不好意思啦！他們爸媽生的，我撿了個現成的。」

★感謝家人支持  奪影后不漲片酬 

高伊玲為了陪伴罹癌的母親走完人生最後一程，曾毅然決然暫別演藝圈；2011年她首次入圍金鐘獎，卻是在媽媽才過世兩週後，和爸爸父女倆在家抱頭痛哭。2025年她以《我家的事》獲封北影影后，塵封14年的得獎感言才終於公開，高伊玲感謝媽媽和家人義無反顧的支持與愛，「如果我後悔了，就辜負了他們對我的心意。」儘管成為影后，她依然謙遜，不願調漲片酬，願意從零開始一步一腳印慢慢走好演員這條路。電影《我家的事》將於9月12日上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中