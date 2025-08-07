鄭怡盼傳唱民歌到80歲 于台煙容貌焦慮想淡出

王瑞瑜（左起）、施孝榮、鄭怡、于台煙和李明德分享民歌50高峰會演出計畫。 （記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕明天就是父親節，施孝榮卻喊話帥氣兒子施少庸「付清」30萬借款；而李明德則憂慮，演唱會和兒子婚禮撞期，深怕缺席婚宴會引起父子失和。至於于台煙，自爆有容貌焦慮症，已開始思考漸漸淡出。

「民歌50高峰會最終加場」將在北中南加開4場，製作人施孝榮昨與鄭怡、于台煙、王瑞瑜、李明德先分享演出計畫，除了翻新歌單，鄭怡也將特別安排一首過去沒唱過，但對她非常有意義的曲目。另外李翊君也將加入演出陣容，施孝榮希望能有大家意想不到的火花。

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施少庸是演唱會的音樂總監，施孝榮卻爆兒子的料：「3、4年前借錢去買電腦，欠我30萬還沒還。」雖然民歌高峰會要畫下句點，但鄭怡說：「只要觀眾想看，大家一定要保持身體健康，一直唱下去，希望可以唱到80歲。」不過于台煙說她的想法和鄭怡不同，自爆有容貌焦慮症，打算演唱會之後漸漸淡出，好好生活，「我覺得應該把人生的時間留給自己！」直言女藝人不同於男藝人，還得兼顧身材，避免帶來視覺衝擊，「我如果在台上看起來發胖，感覺對不起觀眾。」

演唱會11月15日在台中惠蓀堂、11月29日在台北小巨蛋一天唱兩場、12月6日則在高雄巨蛋開唱，購票可洽寬宏售票系統。

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