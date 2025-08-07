佐藤健《玻璃之心》追夢 揪同好組樂團

町田啓太（左起）、佐藤健、志尊淳、宮崎優在《玻璃之心》共組樂團，4人成功建立革命情感。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／台北-東京連線報導〕日本男神佐藤健主演熱血日劇《玻璃之心》改編同名小說，集結志尊淳、町田啓太、宮崎優共組青春樂團，朝夢想之路邁進。身兼製作人、企劃的佐藤健這回完美主義上身，表示最難的是劇本誕生的過程，總覺得可以再更完美。

志尊淳（左起）、佐藤健、宮崎優、町田啓太跨海接受台灣媒體採訪，分享拍攝幕後故事。（Netflix提供）

佐藤健分享，若單純以演員身分拍戲，似乎能不管劇集好壞，「這次討論劇本時，一直覺得有很多能改善的地方，這種想法不斷萌生出來」，他大讚成員們都很優秀，會針對「樂團方向、如何表演」表達真實想法。

請繼續往下閱讀...

問到殺青當天，是否有人不捨到哭？志尊淳表示認識佐藤健超過10年，平時不太交流想法，怎知殺青宴上氣氛很好，「和他（佐藤健）突然互相擁抱，告白『我愛你』」，逗樂現場工作人員。

町田啓太表示，感受到佐藤健滿滿的熱情和行動力，每場戲都不輕易妥協，並希望能忠於原著台詞，態度敬業；宮崎優也說，沒特別將佐藤當成製作人，透露就算沒他的戲份，也會親自到場討論。

為了呈現真實樂團的設定，4位主演耗時一年學習樂器，佐藤健以歌手藤井風、樂團ONE OK ROCK等表演當作參考；志尊淳分享雖然部分演出畫面只出現兩三秒，但大家都拚了命練習。

擔任鼓手的宮崎優表示從表演中獲得許多能量，坦言原本差點要放棄當演員，抱著最後的機會去參加徵選，很開心能順利入選，「我想這樣的過程和女主角的經歷十分相似」。《玻璃之心》全10集在Netflix上架。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法