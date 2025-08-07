晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳奕迅演唱會紀錄電影 揭焦慮症催淚粉絲

陳奕迅演唱會紀錄電影首映，他分享幕後的點滴。（廿一克有限公司提供）陳奕迅演唱會紀錄電影首映，他分享幕後的點滴。（廿一克有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅籌備多時的演唱會紀錄電影《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》前晚在澳門首映，片中揭露他在巡演期間罹患「焦慮症」等掙扎心情，觀眾看了忍不住落淚。

紀錄電影中出現陳奕迅躺在醫院的畫面，讓觀眾都很心疼。（廿一克有限公司提供）紀錄電影中出現陳奕迅躺在醫院的畫面，讓觀眾都很心疼。（廿一克有限公司提供）

這部歷時7年、橫跨全球180多場巡迴演出的紀錄片，赤裸呈現陳奕迅在光環背後因無窮無盡的壓力，引發了恐懼、焦慮。紀錄片中段，Eason躺在醫院、臉上包著紗布的畫面亦讓大家心痛。片中更爆出他早於杭州站開始出現精神上的問題，確診「焦慮症」。

陳奕迅現身首映會分享，情緒病出來後，他一度很擔心，現已懂得如何面對，「看了一個很好的醫生，目前仍有吃藥。那些藥沒有多大副作用，不過醫生就認為我最好停下來時才停藥。」他曾經試過停藥，但身體告訴他不行，「明明是睡得很好，明明是心情不錯，但無法控制一些莫名而來的緊張。」準備等巡演結束後再停藥，用放假的時間與自己好好相處、和解。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中