陳奕迅演唱會紀錄電影 揭焦慮症催淚粉絲

陳奕迅演唱會紀錄電影首映,他分享幕後的點滴。(廿一克有限公司提供)

〔記者張釔泠/台北報導〕「Eason」陳奕迅籌備多時的演唱會紀錄電影《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》前晚在澳門首映,片中揭露他在巡演期間罹患「焦慮症」等掙扎心情,觀眾看了忍不住落淚。

紀錄電影中出現陳奕迅躺在醫院的畫面,讓觀眾都很心疼。(廿一克有限公司提供)

這部歷時7年、橫跨全球180多場巡迴演出的紀錄片,赤裸呈現陳奕迅在光環背後因無窮無盡的壓力,引發了恐懼、焦慮。紀錄片中段,Eason躺在醫院、臉上包著紗布的畫面亦讓大家心痛。片中更爆出他早於杭州站開始出現精神上的問題,確診「焦慮症」。

陳奕迅現身首映會分享,情緒病出來後,他一度很擔心,現已懂得如何面對,「看了一個很好的醫生,目前仍有吃藥。那些藥沒有多大副作用,不過醫生就認為我最好停下來時才停藥。」他曾經試過停藥,但身體告訴他不行,「明明是睡得很好,明明是心情不錯,但無法控制一些莫名而來的緊張。」準備等巡演結束後再停藥,用放假的時間與自己好好相處、和解。

