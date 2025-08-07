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香港電影節沒有我家的事 不是藍葦華的問題

藍葦華（左）參與演出《我家的事》，一度被認為是電影無法在香港放映原因，片方已解釋是因為「畫面用字」才無法通過電檢。（牽猴子提供）藍葦華（左）參與演出《我家的事》，一度被認為是電影無法在香港放映原因，片方已解釋是因為「畫面用字」才無法通過電檢。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《我家的事》原定要在香港國際電影節協會主辦的「夏日國際電影節」播映，兩場門票全都完售，卻被主辦方以「未能符合電影、報刊及物品管理辦事處的修改要求」為由取消放映。發行該片的牽猴子昨透露，全因片中出現「民國」兩字。

《我家的事》由潘客印執導，藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪等人主演，於今年台北電影節獲最佳女主角與國際新導演觀眾票選獎，並在紐約亞洲電影節奪得最佳劇情片。由於主辦單位並未詳細說明取消放映原因，讓網友議論紛紛，甚至一度瘋傳是因為片中演員藍葦華參演了台劇《零日攻擊》。

針對此事，台灣發行商牽猴子回應：「《我家的事》因畫面用字無法通過電檢，片方為保持作品完整性無法配合修改，故取消香港夏日國際電影節放映。」導演潘客印也回應：「謝謝各界對此次放映取消的關心，此次放映取消的原因跟演員無關。」電影將於9月12日正式在台上映。

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