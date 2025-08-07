多倫多影展焦點單元吹女孩風 金獎導演西恩貝克將來台 點名嗑臭豆腐

《左撇子女孩》製片西恩貝克（右）將和導演鄒時擎一同來台宣傳，直說很期待回到台北。（歐新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕由旅美台灣導演鄒時擎執導、奧斯卡最佳導演西恩貝克擔任製片的台灣電影《左撇子女孩》，今年初在坎城影展發光發熱，昨再傳捷報，入選第50屆多倫多影展「焦點單元」。西恩貝克也確定隨導演來台宣傳，更說：「我迫不及待想再吃到我最愛的台灣美食──臭豆腐！」

舒淇（右）首度執導《女孩》就接連入圍威尼斯影展及入選多倫多影展，開心收穫漂亮成績單。（甲上提供）

導演鄒時擎開心表示：「我們相信《左撇子女孩》是一部真誠而充滿生命力的作品，有足夠的誠意與力量，能夠觸動更多來自世界各地的觀眾。」西恩貝克則透過影片表示：「從坎城到世界各地的影展，我不斷聽到國際觀眾說，這部片真切捕捉到了台灣的真實氛圍！」他透露上次來到台北已是10多年前，非常期待能親自回到台北，在拍攝地的大銀幕上感受電影與現實交織的特別時刻。

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此外，舒淇首部自編自導電影《女孩》也同樣入選多倫多影展焦點單元，對此舒淇直呼「萬分喜悅」，並感謝劇組於拍攝期間在烈日下付出的辛勞與汗水，「讓《女孩》在國際影展中收穫了漂亮的成績單。」監製葉如芬則說希望更多的觀眾們看到電影，「我會督促導演回台灣時請大家吃飯！」

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