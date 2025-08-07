許光漢退伍了 台韓許太太聚集迎接

許光漢退役，在役政署門口受訪，指這一年很充實、很健康也很開心。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國內外擁有大批粉絲的「國民老公」許光漢，昨（6日）中午從位於中興新村的役政署退役，他的粉絲「許太太」們聚集在門口迎接，其中有韓國粉絲帶著卡片遠道而來，許光漢表示，這一年軍旅生活很充實，成長非常多，感謝署內和附近居民的照顧，去吃飯常幫他加菜，接下來會沉澱一下，再努力拍片回饋粉絲。

許光漢6日中午退役，緩緩地步出役政署大門，身穿短褲秀出小腿肌肉線條。（記者陳鳳麗攝）

許光漢昨日中午12時正式退役，為怕影響外出同仁進出，延遲了近10分鐘才走出，馬上受到大批媒體和20多名粉絲的包圍。迎接「老公」的「許太太」們，來自台中、彰化、南投等地，而最遠的是來自韓國的女粉絲，她一早從台北搭車南下等候，透露喜歡許光漢3年，是標準的「漢寶」，而這次也寫了卡片，希望能交到許的手上。

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許光漢退役在役政署門口受訪指出，這一年軍旅生活很充實、很健康，也很開心，每天早睡早起、生活規律，有充電到，學到很多東西。

而在役政署這段時間，署內所有同仁都很照顧他，附近居民對他也是照顧有加，每次出去吃飯，都會幫他加菜，備感溫暖。

許光漢說，退役後會先沉澱心情，好好地整理思緒，畢竟已經一年沒有工作，希望能早一點適應新的生活。接下來就要進劇組拍戲，也會有宣傳活動，會努力投入拍片工作。

媒體告訴許光漢有很多粉絲來接他，其中還有遠自韓國來的粉絲，並有送他卡片，許光漢驚訝的說：「太遠了吧？為何跑這一趟？」，他也對粉絲喊話，接下來會認真工作，回饋粉絲的愛護。

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