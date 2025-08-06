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娛樂 最新消息

陳謙文拍台八劇爆肝失語 方馨有同感分神逆向開車

陳謙文（左）和方馨10月將辦公益演唱會。（記者潘少棠攝）陳謙文（左）和方馨10月將辦公益演唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳謙文和方馨10月將在台中舉辦「情歌若響」公益演唱會，昨受訪時，陳謙文提到去年和陳美鳳、方馨、簡沛恩等人到福岡旅行，他以陳美鳳的台灣國語「巨續（繼續的意思）」寫了一首歌《巨續》，還找來陳美鳳在歌曲中獻聲一句「巨續」，相當有趣。

而方馨談到她和陳謙文從10年前的八點檔《春花忘露》認識至今，情同姐弟。陳謙文則回想當時拍八點檔，加上主持兒童節目、籌備演唱會，曾忙到5天沒闔眼，沒想到拍戲時卻突然「笑著笑著就哭了」，情緒潰堤到無法控制，甚至連最後2場戲的台詞都說不出口，劇組緊急將他送醫，才知道是自律神經失調，甚至出現失語症。

方馨對於本土劇「爆肝」的經歷也是心有戚戚焉。她曾4天沒睡覺，有次半夜開車回家，為了讓自己清醒，一直吃口香糖，也把車上音響轉到最大聲，沒想到下一秒回神，她的車子竟在對向車道，驚險萬分。

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