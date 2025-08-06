張秀卿開唱倒數吳宗憲幫腔 蔡小虎活跳跳駁斥烏龍死訊

張秀卿（左二）演唱會彩排，吳俊宏（左起）、蔡小虎、王彩樺情義相挺當嘉賓。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕張秀卿「辣妹駕到」演唱會倒數，昨與嘉賓蔡小虎、王彩樺、吳俊宏彩排，提到終於要開唱的心情，她忍不住兩度淚崩，坦言老公王國贊心疼她過去扛家計太辛苦，對她說：「你這輩子唯一缺的，就是開一場自己的演唱會，老公出錢。」逼她一定要辦，讓她相當感動。

張秀卿的老公砸大錢幫她在高鐵買廣告，不過她還是很擔心票房，直呼萬一台下沒坐滿會很沒面子，王彩樺鼓勵她要對自己有信心，蔡小虎也幫她催票，「秀卿值得看，不管是台北台中都要下來看，這是我的肺腑之言。」吳宗憲也報名要擔任演唱會嘉賓。

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蔡小虎2022年底因腸阻塞緊急送醫，之後就頻頻傳出烏龍死訊，他昨駁斥謠言，「網友為什麼會這樣，很奇怪。」強調很注意身體狀況，最近因為腸子不適，還要去做全身健康檢查。張秀卿「辣妹駕到」演唱會8月23日在大台南會展中心舉辦。

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