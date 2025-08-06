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娛樂 最新消息

許光漢今退伍 他年她日釋花絮迎接

許光漢（右）與袁澧林在《他年她日》談跨時空愛戀，大讚片中世界觀新奇，第一次看劇本便感動落淚。（甲上提供）許光漢（右）與袁澧林在《他年她日》談跨時空愛戀，大讚片中世界觀新奇，第一次看劇本便感動落淚。（甲上提供）

〔記者許世穎／台北報導〕「亞洲男神」許光漢今日正式退伍，與袁澧林一同演出的奇幻愛情電影《他年她日》昨搶先釋出全新幕後花絮。電影斥資億萬打造壯闊世界，許光漢上演跨時空愛戀，坦言第一次看劇本便感動落淚，毫不猶豫接演。

該片由張艾嘉監製、龔兆平執導，集結金獎團隊打造「長年區」與「優日區」兩個世界，籌備一年打造逼真特效與絢爛場景。許光漢盛讚劇本天馬行空卻貼近真實，場景更讓他身歷其境；袁澧林則驚嘆劇組做出「200分」，「我完全不知道香港有這些地方，太驚艷了！」

劇本由張艾嘉與導演共同打磨逾一年，許光漢透露在飛機上初讀劇本便落淚，尤其一場葬禮戲「大家唱歌跳舞而非哭泣」讓他印象深刻，更激發他對角色與世界的想像，感性表示：「會反思自己有沒有好好珍惜每一個當下。」《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲同步上映。

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